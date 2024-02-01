خبرني : مأزق جديد ينتظر الاحتلال بعد انتهاء حرب غزة

MENAFN - Khaberni) خبرني - وضعت حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة الاقتصاد الإسرائيلي أمام مأزق حقيقي، وربما يستمر لسنوات.

ويرى البنك المركزي الإسرائيلي، في تقرير الاستقرار المالي الصادر مساء الأربعاء، أن تأثير الحرب على غزة بات محسوسًا في جميع القطاعات الاقتصادية، ويمثل مخاطر رئيسية رغم التدابير التي اتخذت لتفادي صدمة الحرب على غزة.

ويقول البنك في تقريره الذي يصدر مرتين في العام إن صدمة الحرب تركزت في الاقتصاد الكلي، إذ رفعت علاوة المخاطر في البلاد، ويشير إلى أن تداعيات الحرب رفعت كذلك مخاطر الائتمان بشركات المقاولات، بالإضافة إلى ارتفاع مصاريف التمويل، مما كان له أثر سلبي على الوضع المالي لشركات المقاولات.

في السياق ذاته، ترى تقارير غربية أن الكلفة المرتفعة للحرب وتداعياتها المالية ربما تستمر لسنوات على الرغم من التطمينات التي تصدر عن الجهات الرسمية في تل أبيب.

وترى مؤسسة "راند" الأميركية أن التكاليف الاقتصادية للحرب على غزة يمكن أن تتسبب في خسارة إسرائيل لنحو 400 مليار دولار من النشاط الاقتصادي على مدى العقد المقبل، وتهدد مستقبل إسرائيل الاقتصادي. وهذا الرقم أكبر بكثير من تقديرات وزارة المالية الإسرائيلية لكلفة الحرب البالغة 51 مليار دولار.

ويقول تقرير "راند" إن 90% من الصدمة الاقتصادية لإسرائيل ستأتي من التداعيات غير المباشرة على الاقتصاد المتمثلة في انخفاض الاستثمار، واضطراب سوق العمل، وتباطؤ نمو الإنتاجية، وارتفاع حجم الدين الخارجي، وارتفاع كلفة الاستدانة الجديدة، وهروب الاستثمارات من السوق الإسرائيلية.

من جانبها، أكدت شركة "برايس ووترهاوس كوبرز"، في تقرير عن قطاع التقنية الذي يعد من ماكينات النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات الأجنبية للاقتصاد الإسرائيلي، أن قيمة عمليات التخارج من التكنولوجيا الإسرائيلية، بما في ذلك عمليات الاندماج والاستحواذ والاكتتابات العامة، تراجعت بنسبة 56 في المائة إلى 7.5 مليارات دولار من 16.9 مليار دولار في العام السابق.

وأشارت الشركة إلى أن العديد من الشركات الناشئة المحلية تكافح من أجل جذب التمويل الأساسي، وخاصة من المستثمرين الأجانب، في حين أنه من غير المرجح أن تتم الصفقات الكبرى.

من جانبه، قال المستثمر الإسرائيلي جون أفيريت، في مقابلة مع صحيفة "كالكاليست" الإسرائيلية نشرت الاثنين الماضي: "يوجد حاليًا تريليون دولار محاصرة في صناديق رأس المال الاستثماري بإسرائيل"، مضيفا أن "وضع السوق الحالي في إسرائيل يمثل عاصفة حقيقية بالنسبة لنا في صناديق الاستثمار".

ويلاحظ أن هؤلاء المستثمرين في هذه الصناديق في حاجة ماسة إلى السيولة، ولكنهم ربما لن يتمكنوا من ذلك بسبب الخسائر الضخمة التي سيتكبدونها في حال بيع أصولهم.

ضرائب مرتفعة

ويرى تقرير "فورين ريبورت" الصادر الأربعاء أن "الضرائب المرتفعة التي تنوي الحكومة الإسرائيلية فرضها لتغطية نفقات الحرب ستؤدي إلى إعاقة تطوير الأعمال والنمو، وفي نهاية المطاف، النمو الاقتصادي".

ويشار إلى أن إسرائيل تمتعت لسنوات عديدة بتصنيف ائتماني قوي بشكل غير عادي بفضل مواردها المالية الحكومية، ولكن بيئة الأمن القومي الأقل أمانًا بعد عملية "طوفان الأقصى" والحرب رفعت المخاطر الاستثمارية أمام المستثمرين الأجانب لاستثمار أموالهم في إسرائيل.

وأكد التقرير أن البيئة الأمنية ستكون لها آثار عميقة على قطاع الشركات الناشئة في إسرائيل، الذي يجمع نصف رأسماله أو أكثر من الخارج، ويعتمد بشكل كبير على قوة عاملة غالبيتها الساحقة من الشباب والذكور الذين سيؤدون الآن المزيد من الخدمة العسكرية. كما أن المخاطر الأمنية قد تدفع مهندسين ورجال أعمال للهجرة إلى الخارج. وببساطة فإن "وهم إسرائيل كواحة آمنه لبناء الثروة انهار بشكل كبير بسبب الحرب على غزة وتداعياتها"، حسب التقرير.

على الصعيد الداخلي، يعاني المواطن الإسرائيلي من ارتفاع معدل التضخم الذي يثير الغضب الشعبي ضد حكومة بنيامين نتنياهو، ويهدد ببقاء الفائدة المصرفية مرتفعة، وبالتالي عرقلة تمويل الاقتصاد وحرمانه من النمو.

وفي الشهر الماضي، تعرضت إسرائيل لموجة ارتفاعات شديدة في أسعار السلع وبعض الخدمات، كان آخرها ارتفاع أسعار الوقود أول أمس.

ويقول تقرير بصحيفة "غلوبس" الإسرائيلية، في هذا الشأن، إن "أسعار المواد الغذائية ترتفع بشكل حاد في إسرائيل، وتواصل الشركات فرض أسعار مرتفعة".

وحتى الآن، وفرت الحرب على غزة وهجمات الحوثيين في البحر الأحمر العذر للشركات الإسرائيلية لـ"رفع أسعار السلع الغذائية كما تشتهي"، حسب ما يقول منتقدو المتاجر الكبيرة في إسرائيل. ولكن التقارير الدولية تشير بوضوح إلى أن هجمات الحوثيين رفعت كلف نقل السلع، حيث تراجعت العديد من الشركات عن مسار الرحلات عبر البحر الأحمر ولجأت إلى رأس الرجاء الصالح، وهو ما رفع تلقائياً من كلف النقل، ورفع كذلك من شهادات التأمين.

أما بالنسبة لإسرائيل، فإن العديد من شركات الشحن البحري تفادت الرسو في الموانئ الإسرائيلية بسبب كلفة مخاطر الحرب. وارتفعت أسعار شحن الحاويات من 1500 دولار إلى 7200 دولار، كما تضاعفت مواعيد التسليم بسبب طول الرحلات حول أفريقيا. ويرى محللون إسرائيليون أن ضعف الشيكل مقابل الدولار ساهم كذلك في رفع أسعار السلع المستوردة.

قطاع التقنية

ولاحظ تحليل "فورين ريبورت"، الصادر يوم الأربعاء، أن الأعوام الثلاثين التي سبقت عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر/تشرين الأول كانت سنوات "فورة الشركات الناشئة"، إذ تبنت إسرائيل نموذج الشركات الناشئة في وادي السليكون بحماسة ملحوظة، الأمر الذي أدى إلى نموها كقوة عالمية هائلة في مجال التكنولوجيا الفائقة.

وقد خلق هذا القطاع أعداداً هائلة من الوظائف ذات الأجور الجيدة، واجتذب مليارات الدولارات من الاستثمارات الأجنبية، كما خلق فائضاً تجارياً غير مسبوق، وبالتالي ساهم في بناء الثروات، ومكن بالتالي الحكومة من خفض الضرائب الشخصية إلى مستوى أقل بقليل من المتوسط في دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. لكن بعد عملية "طوفان الأقصى" وتداعيات الحرب، يقدر أن يرتفع الإنفاق الدفاعي بنسبة تقترب من 80 في المائة هذا العام (بإضافة المساعدات الأميركية)، أو نحو 70 مليار شيكل (حوالي 20 مليار دولار). ولا يزال هذا الرقم محل نقاش، ولكن المؤكد أن الإنفاق على الحرب سيرتفع بنحو 20 مليار شيكل ( 5.46 مليارات دولار) خلال العام الجاري. ولدفع هذه التكاليف، اختارت حكومة الاحتلال خفض الإنفاق في الخدمات وزيادة عجز الموازنة إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، لذا يرى تقرير "فورين ريبورت" أنه إذا ظل الإنفاق العسكري عند مستوى مرتفع على مدى السنوات القليلة المقبلة، فسوف تضطر إسرائيل إلى زيادة الضرائب على المواطنين. و"يبدو أن ارتفاع الإنفاق العسكري أمرٌ لا مفر منه، حتى لو انتهت حرب غزة أو أصبحت حرباً أقل حدة خلال الأسابيع القليلة المقبلة". الديون الإسرائيلية يقول مراقبون إن السوق العالمية لا تزال تضع علاوة مرتفعة للغاية على ديون إسرائيل الدولية، بالنظر إلى أن الحرب مستمرة، وتشعر السوق بالقلق بشأن كيفية تأثير الحرب على نمو إسرائيل ومستويات الدين العام، والتصنيفات السيادية اللاحقة. ويفوق الدين الإسرائيلي نسبة 60% من إجمالي الناتج المحلي الإسرائيلي الذي كان يقدر قبل الحرب بنحو 522 مليار دولار، وفق بيانات صندوق النقد الدولي. ويرى بنك إسرائيل أن "الزيادة المستمرة، وليس المؤقتة، في صافي الدين الحكومي العام دون اتخاذ تدابير تعويضية يمكن أن تشكل مخاطر على الاقتصاد الإسرائيلي". وقال البنك إن "هذا هو أحد الأسباب التي تجعل التصنيفات في الوقت الحالي تتمتع بنظرة مستقبلية سلبية". يذكر أن حجم الدين الخارجي الإسرائيلي كان يبلغ 155.2 مليار دولار في سبتمبر/ أيلول 2023، أي قبل عملية "طوفان الأقصى".

