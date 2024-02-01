خبرني : 5 مليارات مستخدم لوسائل التواصل الاجتماعيّ في العالم

MENAFN - Khaberni) خبرني - وصل عدد مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعيّ النشطين حول العالم، إلى أكثر من 5 مليارات مستخدم، وهو ما يقدّر بـ62,3% من سكّان العالم، وذلك كما أفادت دراسة نشرت نتائجها أمس الأربعاء.

وذكر التقرير الّذي أعدّته شركة مراقبة وسائل الإعلام "ملتووتر" ووكالة "وي آر سوشال" المختصّة بوسائل التواصل، أنّ عدد المستخدمين ارتفع العام الماضي بنسبة 5,6%، متخطّيًا الزيادة في عدد سكّان العالم البالغة 0,9%.

وسجّل "فيسبوك" التابع لشركة ميتا أكبر عدد من المستخدمين وصل إلى 2,19 مليار.

وحلّ تطبيق "إنستغرام" الّذي تملكه ميتا أيضًا في المرتبة الثانية ب1,65 مليار مستخدم، يليه بفارق ضئيل تيك توك الّذي بلغ عدد مستخدميه 1,56 مليارًا.

وحذّر التقرير من صعوبة الحصول على أرقام دقيقة؛ بسبب الحسابات الآليّة أو الأشخاص الّذين يستخدمون هويّات مختلفة.

وكشفت الدراسة أنّ الكلمة الأكثر بحثًا على ويكيبيديا كانت "تشات جي بي تي"، ما يشير إلى الاهتمام المتزايد بالذكاء الاصطناعيّ.

واستند التقرير إلى أرقام جمعتها شركة الاستشارات الرقميّة "كيبيوس".