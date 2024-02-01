خبرني : قميص الميرينغي الأغلى بالعالم بـ200 مليون يورو

MENAFN - Khaberni) خبرني - توصلت إدارة نادي ريال مدريد الإسباني، برئاسة فلورنتينو بيريز، إلى اتفاق جديد من شأنه أن يجعل النادي الملكي مستمرا في التربع على القمة في قائمة أغلى قمصان الأندية في العالم.

ويعتبر ريال مدريد أحد أكبر الأندية في العالم امتلاكا لعقود الرعاية، متفوقا على برشلونة وباريس سان جيرمان الفرنسي وغيرها من الأسماء الكبرى.

وكشف نادي ريال مدريد عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إكس" فيديو لجهاز حاسوب في منتصف الملعب، ولم يتم الكشف عن أي تفاصيل أخرى.

وبالرغم من أن ريال مدريد لم يعلن حتى الآن عن هوية الراعي أو تفاصيل الاتفاق، إلا أن صحيفة "ماركا" الإسبانية، أفادت بوجود اتفاق بين الفريق الملكي وشركة "HP" العالمية، يساهم في رفع أرباح النادي الإسباني من رعاية قميصه بشكل سنوي إلى 200 مليون يورو.

بينما اعتقد البعض أن المنشور خاص بالإعلان عن التعاقد مع المهاجم الفرنسي كليان مبابي هداف فريق باريس سان جيرمان.

وأشارت الصحيفة إلى أنه من المنتظر أن يضع ريال مدريد شعار شركة "HP" على ذراع القميص الأيسر في الفترة المقبلة، لينضم رعاة القميص الذين ينعشون خزائن "الميرينغي" بالملايين بموجب العقود الموقعة بين الطرفين.

ويحصل ريال مدريد من شركة أديداس، راعي القميص الأساسي، على 120 مليون يورو بشكل سنوي، كما يجني الفريق الملكي 70 مليون يورو سنويا من التعاقد مع شركة طيران الإمارات "فلاي إيميراتس".

يأتي ذلك في الوقت الذي تشير فيه التوقعات إلى إمكانية تحقيق الريال أرباح سنوية تصل إلى مليار يورو، بداية من الموسم القادم، من مختلف مصادر الدخل.

يذكر أن ريال مدريد يستعد لمواجهة جاره خيتافي، مساء اليوم الخميس، في ملعب "كوليسيوم ألفونسو بيريز"، ضمن منافسات الجولة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 54 نقطة، متأخرا بفارق نقطة واحدة عن المتصدر جيرونا.