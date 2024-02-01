خبرني : مانشستر يونايتد يعود للانتصارات بفوز مثير على وولفرهامبتون

MENAFN - Khaberni) خبرني - عاد مانشستر يونايتد إلى سكة الانتصارات ببطولة الدوري الإنجليزي لكرة القدم، وذلك عقب فوزه على مضيفه وولفرهامبتون 4-3، مساء الخميس، ضمن منافسات الجولة 22 من المسابقة.

ولم يحقق مانشستر يونايتد الفوز في آخر مباراتين له بالبطولة، حيث خسر أمام نوتنغهام فورست1-2 قبل أن يتعادل مع توتنهام 2 -2، ليرفع رصيده من هذا الفوز إلى 35 نقطة في المركز السابع.

على الجانب الأخر، تجمد رصيد وولفرهامبتون عند29 نقطة في المركز الحادي عشر.

وتقدم مانشستر يونايتد في الدقيقة الخامسة عن طريق ماركوس راشفورد، قبل أن يضيف راسموس هويلند الهدف الثاني في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 71 سجل بابلو سارابيا هدف تقليص الفارق لوولفرهامبتون من ضربة جزاء، قبل أن يعود مانشستر يونايتد للتقدم مجددا بهدف سجله سكوت ماكتوميناي في الدقيقة 75.

وسجل ماكس كيلمان الهدف الثاني لوولفرهامبتون في الدقيقة 85، ثم سجل زميله بيدرو نيتو هدف التعادل في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وبعد ذلك بدقيقتين فقط، سجل كوبي ماينو هدف الفوز لمانشستر يونايتد.