خبرني : خوسيلو يعيد ريال مدريد إلى صدارة الدوري الإسباني

MENAFN - Khaberni) خبرني - واصل ريال مدريد انتفاضته في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم، واستعاد قمة جدول ترتيب المسابقة، عقب فوزه الثمين والمستحق 2 - صفر على مضيفه خيتافي، يوم الخميس، في مباراة مؤجلة من المرحلة الـ20 للمسابقة.

وتم تأجيل تلك المباراة بسبب مشاركة ريال مدريد في بطولة كأس السوبر الإسباني، التي توج بها الشهر الماضي في السعودية، بمشاركة فرق برشلونة وأتلتيكو مدريد وأوساسونا.

وتقمص خوسيلو دور البطولة في المباراة، التي جرت بملعب (كولسيوم ألفونسو بيريز)، عقب تسجيله هدفي الريال في الدقيقين 14 و56.

وارتفع رصيد الريال، الذي حقق فوزه الـ18 في البطولة هذا الموسم والسادس على التوالي، إلى 57 نقطة، بفارق نقطتين أمام أقرب ملاحقيه جيرونا.

في المقابل، توقف رصيد خيتافي، الذي تكبد خسارته السابعة في البطولة هذا الموسم مقابل 7 انتصارات و8 تعادلات، عند 29 نقطة في المركز العاشر، علما بأنه حقق فوزا وحيدا في لقاءاته الخمسة الأخيرة بالبطولة.