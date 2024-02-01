خبرني : بلجيكا تستدعي السفير الإسرائيلي بعد تدمير مقر وكالتها الإغاثية بغ

وكتبت وزيرة خارجية بلجيكا حجة لحبيب، على حسابها عبر منصة "إكس"، أنه تم "قصف وتدمير مكاتب وكالة التنمية البلجيكية بغزة"، وأشارت إلى استدعاء السفير الإسرائيلي للاستيضاح، وشددت أن "استهداف المباني المدنية في غزة أمر غير مقبول".

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