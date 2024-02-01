خبرني : محلل أردني: الحرب بغزة بلا شك في مرحلتها الأخيرة

MENAFN - Khaberni) خبرني - رأى المحلل السياسي عامر السبايلة، الخميس، أن الحرب في غزة هي بلا شك في مرحلتها الأخيرة، لكن الحرب انتقلت إلى المنطقة بشكل عام.

وأوضح عبر قناة المملكة، أن الحرب لم تعد في غزة فقط، وانتقلت في بعد دولي في البحر الأحمر، وفي بعد كبير في موضوع الضفة الغربية وجنوب لبنان، وانتقلت إلى مرحلة الاغتيالات في سوريا والعراق، والآن انتقلت إلى العامل الأبرز وهو استهداف الولايات المتحدة بشكل مباشر في المنطقة.

وقال سبايلة، إن الولايات المتحدة تحولت من ضامن لاستقرار المنطقة وعدم توسع الحرب، إلى هدف مباشر، مما يعني أن المنطقة تشهد تغيرا في شكل الاشتباك الأميركي ولن يقتصر الموضوع الأميركي اليوم فقط على الرد.

وتحدث سبايلة عن ضرورة تحول في طبيعة التعاطي الأميركي مع الأزمات.

ورأى أن الرد الأميركي حتمي، والإجراءات التي تتم خلال آخر 3 أيام تتم بسرعة من قبل إيران والفصائل الموالية لها، واستشهد بالحديث عن تعهد بعض الفصائل بعدم استهداف الولايات المتحدة.

ورأى أن مقترح الهدنة الصادر عن اجتماع باريس يعد سياسيا، وقطر تغلف موقفها بدبلوماسية نشطة وتريد إنهاء أزمة الرهائن وفتح أفق لحل سياسي.

أما مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج فرأى أن الحكومة الإسرائيلية ورئيسها بنيامين نتنياهو لا تريد للمسار أن يتكلل بنجاح، وإسرائيل لا تريد صفقة تبادل أسرى، وإسرائيل تريد قتل كل الأسرى الإسرائيليين للتخلص من هذا العبء.

وأشار إلى أن الحكومة مرغمة على قبول التفاوض وسماع الرأي الآخر بما في ذلك الولايات المتحدة والظهور بمظهر من يريد إتمام هذه الصفقة.

وتحدث الأعرج عن عاملين أساسيين سيفرضان على نتنياهو في المحصلة النهائية القبول بهذه الصفقة وبالشروط الفلسطينية، والعامل الأول هو الأزمة الداخلية في المجتمع الإسرائيلي التي تتعمق وتأخذ أشكالا أخرى، أما العامل الثاني يتعلق بصمود الشعب الفلسطيني ومقاومته وفشل الاحتلال بتحرير المحتجزين.