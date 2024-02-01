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إعلان أسماء المستفيدين من «البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع»

2/1/2024 7:18:24 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلنت وزارة الثقافة عن أسماء المستفيدين من ((البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع)) الذي تم إطلاقه أغسطس الماضي، بهدف تعزيز التزام الدولة بدعم وتمكين الاستدامة في قطاعاتها الثقافية والإبداعية والاستثمار في المبدعين، الذين يلعبون دوراً أساسياً في بناء وتعزيز الاقتصاد الإبداعي، حيث حظي البرنامج في دورته الأولى باهتمام وإقبال كبيرين من المجتمع الإبداعي، وشهد مشاركة واسعة في طلبات الحصول على المنح.

والبرنامج سيستقبل طلبات المبدعين بشكل سنوي وقد شملت قائمة عام 2023 عدد 26 مستفيداً ضمن فئاته الأربع: الإبداع والإنتاج، التوزيع والمشاركات المحلية، السفر والتنقل الدولي، وتنمية المهارات، حيث تغطي هذه الفئات مجالات الثقافة الإبداعية مثل: التأليف والنشر، الموسيقى والأفلام والتلفزيون، والفنون الأدائية والمسرح، والفنون البصرية والتصميم، وألعاب الفيديو والتراث الثقافي، بهدف تقديم الدعم للمبدعين الإماراتيين لتحفيز مشاريعهم وتنمية قدراتهم من خلال تعزيز الإنتاج الثقافي والإبداعي، وإبراز مكانة قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية على المستوى المحلي والعالمي.

وقال معالي الشيخ سالم بن خالد القاسمي، وزير الثقافة: ((نعتز بجهود ومواهب هذه الفئة المميزة من المجتمع التي ثابرت وحرصت على أن تحقق أحلامها وتطلعاتها لخدمة بلادها وتعزيز واقع العمل الثقافي فيها، ومما لا شك فيه أن دعم الوزارة لهؤلاء المبدعين يأتي في إطار حرصنا على الاستثمار بقدراتهم ومواهبهم، والنهوض بها ليكون لهم دور فاعل في التعريف بهويتنا الوطنية والإبداعية للعالم بأسره)).

ومن المشاريع التي تم دعمها من قبل البرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، مشروع المصممة عزة القبيسي، التي حظيت بمنحة السفر والتنقل الدولي، ضمن مجال الفنون البصرية والتصميم، كما نال الموسيقي المبدع أحمد الهاشمي منحة السفر والتنقل الدولي ضمن مجال الموسيقى.

وتضم قائمة المشمولين بالمنح أيضاً المخرجة حنان غيث، التي حظيت بدعم ضمن فئة الإبداع والإنتاج عن مجال الأفلام والتلفزيون لمشروعها الخاص في سياق الرسوم المتحركة.

وضمت قائمة المستفيدين أيضاً الفئات والأسماء التالية: الأفلام والتلفزيون: خالد المحمود، وليد الشحي، عبد الرحمن المدني، بدر محمد، الفنون الأدائية والمسرح: ريم المنهالي، أحمد الظنحاني، الفنون البصرية والتصميم الدكتورة كريمة عبد العزيز، عفراء الظاهري، حسانه عارف، فيما ضمت قائمة التأليف والنشر، كلاً من عائشة البادي، حصة علي الجوكر، فاطمة المزروعي، علياء بن عمير، سارة أحمد، صالحة عبيد، محمد الريس، أما فئة التراث الثقافي فشملت: فضل ال علي، والدكتورة اليازية خليفة، وفئة ألعاب الفيديو حمدان ال علي، والموسيقى، محمد المبارك، وإبراهيم الجنيبي، الهام حسين، وصفية البلوشي.

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