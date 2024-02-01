شراكات جديدة تحتفي بالشباب

أعلن مهرجان طيران الإمارات للآداب عن الشراكة مع مؤسسة دبي للاستثمارات الحكومية، وبرنامج دبي لتدريب رواد الأعمال وفلاي دبي، وتمكن المهرجان من خلال هذا التعاون من توسيع نطاق يوم الشباب 2024، ودعوة الطلبة من جميع أنحاء المنطقة العربية لعيش تجربة المهرجان كاملة.

وأقيم يوم الشباب، ضمن فعاليات المهرجان أول من أمس، وهو يوم حافل ببرنامج يغطي طيفاً واسعاً من الموضوعات المتنوعة، من الذكاء الاصطناعي والابتكار إلى الأدب والاستدامة، وغيرها من القضايا الملحة؛ مع التركيز بشكل أساس على الثقافة العربية لطلبة الخليج العربي.

ووفر يوم الشباب للمشاركين فرصة حضور جلسات مُصممة لتطوير المرونة والقدرة على التحمل والتكيف اللازمة لمواكبة التغيرات الحتمية في عالم لا يمكن التنبؤ بتغيراته المتسارعة وبمفاجآته التي ربما تكون أبعد من المتوقع.

وعلق دريد الزغواني، الرئيس التنفيذي للعمليات في دبي للاستثمارات الحكومية: ((تفتخر دبي للاستثمارات الحكومية بشراكتها مع مهرجان الإمارات للآداب للسنة السادسة على التوالي)).

وقال جيمس مهوجن، المدير العام لبرنامج دبي لتدريب رواد الأعمال في شركة فالكون وشركائها: ((نحن في برنامج دبي لتدريب رواد الأعمال متحمسون جداً لشراكتنا مع مهرجان الإمارات للآداب. ويمثل يوم الشباب 2024 فرصة استثنائية للارتقاء بهذه النسخة من المهرجان إلى آفاق جديدة)).

وقال غيث الغيث الرئيس التنفيذي لشركة فلاي دبي: ((نحن سعداء بدعم ورعاية هذه التظاهرة الثقافية في أرض الإمارات التي ترحب بالشباب، وهي تعكس قيمنا في فلاي دبي بتسهيل حركة السفر للجميع، وتعزيز التبادل الثقافي والحضاري على أرض دبي، التي تعد اليوم بيئة مثالية للعمل والعيش وهي وجهة ثقافية بارزة في المنطقة)).

وأضاف: ((يستقطب هذا الحدث، الذي يعد منصة عالمية للمواهب الصاعدة كبار المبدعين من مختلف أنحاء العالم، ونحن في فلاي دبي حريصون على دعم هذه المنصة والاستثمار في تطوير الكوادر الشابة وخاصة الوطنية منها، وتعزيز التواصل المعرفي والثقافي بما نملكه اليوم من شبكة متنامية، تعزز حركة النقل والتواصل في المنطقة بأكثر من 120 وجهة عبر مطار دبي، الذي استطاع أن يتخطى كل التوقعات عبر السنوات الماضية)).