أفكار فريدة تستحوذ على انتباه مستثمري «شارك تانك دبي»

تشكيلة متنوعة من الأفكار والمشاريع المبتكرة شهدتها الحلقات الأولى من برنامج ((شارك تانك دبي))، الذي يعرض على شاشة تلفزيون دبي التابع لـ((دبي للإعلام))، نجح أصحابها في الحصول على ثقة لجنة المستثمرين، وإقناعهم بالاستثمار في هذه المشاريع مقابل حصولهم على نسب معينة فيها، ليكشف ذلك عن قدرة هذه الأفكار على تحقيق النجاح والتوسع في السوق المحلي والإقليمي، ما يعكس أهمية الدور، الذي يلعبه البرنامج، الذي يعرض مساء كل خميس في تمام الساعة 22:30 بتوقيت الإمارات في تهيئة بيئة محفزة لرواد الأعمال، حيث يأتي البرنامج في إطار جهود ((دبي للإعلام))، لتحفيز رواد الأعمال وأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتمكينهم من تحقيق أحلامهم، وتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.

عقد

الإماراتي عبدالله الشمري، المدير التنفيذي لشركة ((ريست هيرو)) كان من أوائل الذين نجحوا في اقتناص الفرصة، والحصول على عقد من لجنة المستثمرين، حيث أبدى فيصل بلهول، رائد أعمال ومستثمر إماراتي أسس سابقاً ((إثمار كابيتال بارتنرز))، وأمانات القابضة، التي تعد واحدة من أكبر شركات الرعاية الصحية والتعليم المتكاملة في دول مجلس التعاون الخليجي، اهتماماً ملحوظاً بفكرة ((ريست هيرو)) مقابل حصوله على 16% منها، وتهدف المنصة إلى توفير الحلول لأصحاب المشاريع والشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة وحتى الكبيرة، حيث تتولى إدارة ((ريست هيرو)) عملية إنشاء متاجر خاصة بالمؤسسات الأخرى، وإدارة طلباتها وبيع منتجاتها عبر وسائل التواصل الاجتماعي، ومنذ تأسيسها نجحت المنصة في استقطاب أكثر من 50 علامة تجارية، وإنشاء نحو 2500 متجر إلكتروني.

مشروع

وعبر ((شارك تانك دبي)) أطلت ياسمين جسري وزوجها كريم لطفي بفكرة ((بايك ماي داي)) (Bake my day)، التي بدأت من البيت، وتحولت في 2021 إلى مشروع تجاري، وهو عبارة عن مخبز يتميز بإنتاج أنواع متعددة من ((الكوكيز))، وتمكن خلال فترة وجيزة من تحقيق النجاح، ما يعكس شغف ياسمين وشريكها كريم بالفكرة، التي نالت إعجاب إيلي خوري، الذي أسس بعد 30 عاماً من الخبرة في مجال التسويق وعالم الاستثمار شركة ((فيفيوم هولدينج))، ونور سويد، التي تدير محفظة استثمارية متنوعة من الشركات الناشئة، معظمها في قطاع التكنولوجيا، أسست شركة غلوبال فينتشرز، حيث تستثمر في شركات بالأسواق المحلية والإقليمية، وتساعدها على النمو والامتياز على الإطار الإقليمي والعالمي، حيث اتفقا على الاستثمار في ((بايك ماي داي)) مقابل حصولهما على نسبة 22% من المشروع.

في حين بدت فكرة مشروع ((غاربلايزر)) (Garbaliser)، التي قدمتها رائدة الأعمال ريم المرزوقي وشريكتها اللبنانية حنان إسماعيل فريدة من نوعها، كونها تهدف إلى تحويل بقايا الطعام إلى أسمدة عضوية، لتنال الفكرة إعجاب كل من نور سويد ويوسف حماد، شريك إداري في بيكو كابيتال، يقود استراتيجية الشركة والاستثمارات في مجال التكنولوجيا، وشارك في تأسيس شركات في المملكة العربية السعودية والمنطقة، وقد وافقا على الاستثمار في المشروع مقابل حصولهما معاً على 12% فيه.

توزيع

وكشفت رائدة الأعمال بانة إدريس خلال البرنامج عن فكرة مشروعها عبر ((بي برونزي)) الذي يقدم أنواعاً من الزيوت الخاصة بتسمير البشرة، حيث تمكنت بانة إدريس من إقناع كل من فيصل بالهول، ويوسف حماد وأميرة سجواني، رائدة أعمال إماراتية، تشغل منصب العضوة المنتدبة للمبيعات والتطوير في شركة داماك العقارية، إحدى أبرز شركات التطوير العقاري في دولة الإمارات والشرق الأوسط، وهي الشريكة المؤسسة والمديرة التنفيذية لشركة ((بريبكو))، في الاستثمار بمشروعها مقابل 20% من المشروع، الذي تطمح بانة إدريس إلى الارتقاء به نحو مستويات أعلى، وتوزيع نطاق توزيعه حول العالم انطلاقاً من دبي.

تواصل

يذكر أن الموسم الأول من برنامج ((شارك تانك دبي))، الذي يتألف من 13 حلقة يشهد مشاركة أكثر من 80 رائد أعمال من الإمارات والمنطقة يطلون على الجمهور بعشرات الأفكار المبتكرة المستلهمة من التجارب الشخصية والواقع الافتراضي، وأخرى تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي، والمساهمة في حماية البيئة وتطبيق الاستدامة، وغيرها الكثير من القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، حيث تتوزع المشاريع المشاركة في البرنامج بين 3 فئات، هي: فئة أفكار تجارية غير منجزة، وفئة الشركات الناشئة، وفئة الشركات القائمة، وتمتلك تاريخاً من الإنجازات.