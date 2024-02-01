توقيع «امرأة تشكل الحلم» في «العويس» 7 الجاري

تنظم مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية يوم الأربعاء المقبل (7 الشهر الجاري) حفلاً وندوة لتوقيع كتاب ((شيخة الناخي ـ امرأة تشكل الحلم)) لمؤلفته الشاعرة صالحة غابش، وذلك في تمام الساعة السابعة مساء في قاعة المحاضرات بالمؤسسة، وبحضور القاصة المخضرمة شيخة الناخي والشاعرة صالحة غابش.

ويعد كتاب (امرأة تشكل الحلم) ـ الصادر ضمن سلسلة أعلام من الإمارات التي تصدرها المؤسسة بشكل مستمر لتوثيق الشخصيات التي تركت أثراً في الحياة الثقافية بشكل عام ـ كتاباً راصداً لسيرة وحياة القاصة الإماراتية المخضرمة شيخة الناخي، وقد قسم الكتاب إلى مقدمة ولقاء أول والطفولة والنشأة، ثم العوامل المؤثرة في التجربة القصصية لشيخة الناخي والمضامين الاجتماعية في قصصها، ومن ثم تنطلق المؤلفة إلى رصد زوايا أخرى من حياتها، وذلك بأقلام مجموعة من الكاتبات اللواتي عاصرن تجربتها مثل: أسماء الزرعوني وبثينة خضر مكي وعلياء جوهر وفاطمة الهديدي وكلثم عبدالله ونجيبة الرفاعي.

أيضاً يشتمل الكتاب على نماذج من القصص التي كتبتها شيخة الناخي خلال مسيرتها الأدبية بدءاً من قصتها الأولى الرحيل وصولاً إلى قصتها حزمة ألوان مروراً بمجموعة قصص مثل حواجز، يد حانية، السلامة، وغيرها.. وضم الكتاب ملحقاً للصور فيه الكثير من مفردات حياتها، وما حصلت عليه من تقدير وتكريم وشهادات، بالإضافة إلى أغلفة كتبها التي صدرت منذ سبعينيات القرن الماضي.

وقالت صالحة غابش في تقديمها للكتاب: نرصد في هذا الكتاب العناصر المؤثرة في تجربة شيخة الناخي، والتي تبدأ بنشأتها في بيت علم، ومن ثم خبرتها الوظيفية التي جاءت مبكرة قبل إكمال دراستها الجامعية، ودورها في تأسيس العديد من المنظومات الاجتماعية والثقافية والتربوية بالشارقة، وتركيزها على المرأة والتحديات التي تعترضها وهي تؤدي وظائفها الحياتية محاطة بنظرة مجتمعية تراقب حالاتها المختلفة والمتغيرة.

واشتمل الكتاب أيضاً على خاتمة ومصادر وسيرة ذاتية للقاصة شيخة الناخي وللكاتبة صالحة غابش. وجاء الكتاب بـ 230 صفحة من القطع المتوسط، وقد حمل الرقم 36 ضمن سلسلة أعلام من الإمارات، التي تصدر عن مؤسسة سلطان العويس الثقافية بدبي.