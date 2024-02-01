دبي تحتفي برأس السنة الصينية بفعاليات مشوقة

أعلنت مؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة عن استضافة مجموعة متميزة من الفعاليات والأنشطة وعروض التسوق في مختلف أنحاء دبي، احتفاءً برأس السنة الصينية (عام التنين)، وذلك من 2 حتى 11 الجاري.

وتتميز دبي باحتضانها مزيجاً متنوعاً من مختلف الثقافات والجنسيات، وتمثل الوجهة المثالية للمقيمين والزوار الراغبين بالمشاركة في احتفالات رأس السنة الصينية، التي تزخر بجولات الرقص الترفيهية للتنين والأسد وفنون الأداء التقليدية، إلى جانب العروض الضوئية المذهلة التي تضفي مزيداً من الجمال على الأجواء الحيوية للاحتفالات في مختلف أنحاء المدينة. وتتكامل تجربة الضيوف باستكشاف عروض التسوق الجذابة التي تقدمها مراكز ومناطق التسوق الشهيرة في مختلف أنحاء دبي.

كما يحظى الزوار والمقيمون بفرصة التعرّف على النسيج الثقافي العريق للتقاليد الصينية من خلال المشاركة في ورش عمل توفر لهم معرفة معمقة بالعادات المرتبطة برأس السنة الصينية.

وقال أحمد الخاجة، المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للمهرجانات والتجزئة: ((تستضيف دبي مرة أخرى الاحتفالات برأس السنة الصينية، ما يوفر تجارب غنية للمقيمين والزوار. وتمثّل الاحتفالات بعام التنين فرصة مميزة لتعزيز التفاهم الثقافي والروابط الاجتماعية مع التعرف على عادات جديدة. ونسعى من خلال برنامج متنوع من الفعاليات والأنشطة الترفيهية ومبادرات التسوق إلى تسليط الضوء على مكانة دبي الرائدة عالمياً وتعزيز التنوع والعروض المجتمعية والتبادل الثقافي)).

ويقدم دبي فستيفال سيتي مول لضيوفه الصينيين المقيمين والزوار عرضاً يتضمن استرداداً نقدياً بنسبة 10 بالمائة عند شراء بطاقة هدية بقيمة 300 درهم إماراتي أو أكثر، مع فرصة الفوز ببطاقة هدية بقيمة 10 آلاف درهم إماراتي لمتسوقين محظوظين. كما يحظى الزوار بين 9 و11 الجاري بفرصة مشاهدة العرض الفني لرقصة التنين وعرض تخيّل حصري يحتفي بعام التنين بأسلوب فني يتضمن مؤثرات نارية وليزرية وضوئية.

ويحتفي مول الإمارات بهذه المناسبة المميزة ويقدم للزوار والمقيمين الصينيين يومياً فرصاً للحصول على 10 أضعاف نقاط ((شير)) مع مجموعة من الهدايا، بما فيها بطاقات تسوق في المول وغيرها من الجوائز المجزية عند إنفاق 1000 يوان صيني وعشر أضعاف نقاط شير. ويستطيع المتسوقون في أي من متاجر مول الإمارات تقديم الإيصالات إلى مكتب خدمة العملاء الصينيين واختيار جائزتهم عشوائياً من صندوق السحب للحصول على فرصة الفوز ببطاقات هدايا من المول بقيمة 100 ألف درهم إماراتي.

ويحتفي سوق التنين برأس السنة الصينية بعروض فنية مميزة تتضمن رقصة التنين الكبير ورقصة الأسد ورقصة تنين الكونج فو وعرض أوبرا بكين ورقصة المظلات.

وتستضيف دبي حفل مهرجان عيد الربيع 2024، من تنظيم مجموعة الصين للإعلام والذي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية كونه البرنامج التلفزيوني الأكثر مشاهدة عالمياً، بهدف تقديم تجربة تذهل الجماهير العالميين من خلال العروض الموسيقية والبصرية التي تتضمن عروضاً راقصة وأوبرالية وعروضاً تحتفي بالتراث الصيني التقليدي. وينطلق الحفل يوم 9 الجاري في مطار دبي الدولي في مبنى الركاب 3 والحي الصيني بدبي مول، وسيتم بثه بشكل مباشر في الساعة 4 عصراً بتوقيت دبي.

ترفيه

يمكن للزوار والسكان الاستمتاع بأجمل التجارب في آم إم جي عالم من المغامرات، المدينة الترفيهية الاستثنائية التي تستضيف يومياً مجموعة واسعة من العروض لغاية 20 الجاري، بما في ذلك رقصة السنة القمرية الجديدة ورقصة التنين وعرض ألعاب الخفة الرائع. وتتكامل التجربة مع رقصات الأسد والتنين الجوالة، إلى جانب عجلة الحظ التي تضفي مزيداً من المتعة على احتفالات نهاية الأسبوع.

وسيكون الزوار على موعد مع الألوان والتجارب التقليدية المذهلة في أبراج بحيرات جميرا احتفالاً بعام التنين، حيث يمكنهم الاستمتاع برقصات التنين والأسد، وعروض الطبول الحية، والمشاركة في أنشطة الفنون والحرف اليدوية. وتُقام الفعالية الرئيسية يوم 10 الجاري في حديقة أبراج بحيرات جميرا.

تجربة

يمكن للمقيمين والزوار الارتقاء بتجربتهم خلال احتفالات رأس السنة الصينية بالإقامة في فندق روڤ آت ذا بارك الذي يتيح لهم تذاكر دخول مجانية إلى دبي باركس آند ريزورتس. كما يقدم فندق جميرا أبراج الإمارات لضيوفه عرض الإقامة الاستثنائي في جميرا المميز بخصم بنسبة 15 بالمائة على الإقامة، وخصم بنسبة 20 بالمائة على تجارب تناول الطعام والسبا، فضلاً عن إقامة مجانية للضيوف الصغار. كما يمكن للضيوف الاستفادة من إمكانية الوصول مباشرة إلى مترو دبي ومتحف المستقبل.

تتيح دبي فرصاً لا حصر لها للاحتفاء بالغنى الثقافي والأجواء المفعمة بالحيوية للسنة الصينية الجديدة من خلال تجارب احتفالية لا مثيل لها.