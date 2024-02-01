«الأرشيف» يشارك في ندوة عن دور جمعيات المكتبات ضمن «القاهرة للكتاب»

شارك الأرشيف والمكتبة الوطنية في الندوة المتخصصة والمشتركة بين جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات في دولة الإمارات، والجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات التي تم تنظيمها تزامناً مع معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته الـ55 تحت عنوان ((جمعيات المكتبات والمعلومات وتعزيز السياسات الوطنية المعلوماتية والثقافية)).

وجاءت مشاركة الأرشيف والمكتبة الوطنية في الجلسة الأولى التي عقدت بعنوان ((دور جمعيات المكتبات والمعلومات في تعزيز السياسة الوطنية)) من خلال ورقة بحثية قدمها حمد الحميري مدير إدارة البحوث والخدمات المعرفية في الأرشيف والمكتبة الوطنية أكد فيها أن لجمعيات المكتبات وللمكتبات الوطنية دوراً بارزاً في قيادة السياسات الثقافية الوطنية، وتعزيز السياسة الوطنية على الصعيد الثقافي؛ فهي ترعى جوائز عديدة، وتسهم في وضع السياسات والأطر التي تدعم أمناء المكتبات وأفضل الممارسات في المكتبات العامة.

وأشار إلى دور الجمعيات في وضع أجندات علمية وثقافية بمعارض الكتب، وفي جلب ذوي الخبرات من مختلف أنحاء العالم لتعزيز الخبرات لدى أمناء المكتبات، ووضع المعايير والأدلة في دعم المكتبات الخضراء واستدامتها.

شارك في الجلسة فهد المعمري رئيس مجلس إدارة جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، والدكتور شريف شاهين رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للمكتبات والمعلومات، والأديبة والشاعرة شيخة المطيري.