مكتبة محمد بن راشد تحتفي بإنجازاتها وتكرم الشركاء

نظمت مكتبة محمد بن راشد، أول من أمس، حفلاً لتكريم شركائها من الجهات الحكومية وشبه الحكومية والمؤسسات الخاصة والرعاة والمساهمين والإعلاميين، تقديراً لجهودهم الكبيرة في دعم رؤيتها وإيصال رسالتها وتحويلها إلى واحدة من أبرز الوجهات الثقافية على صعيد المنطقة.

شهد الحفل حضور معالي محمد أحمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد، والدكتور محمد سالم المزروعي، عضو مجلس الإدارة، ولفيف من أعضاء مجلس الإدارة، وكبار المسؤولين، والموظفين، والإعلاميين.

تقدير ودعم

وأشاد معالي محمد أحمد المر، في كلمته الافتتاحية، بدور الشركاء، معرباً عن تقديره لدور الشركاء في القطاعات المختلفة من الشركاء الاستراتيجيين والرعاة والمتبرعين والمتطوعين والموظفين على مساهماتهم المميزة وجهودهم التي تركت بصمة واضحة في مسيرة المكتبة، وشكلت محوراً رئيسياً في دعم توجهاتها ومساهماتها في بناء مجتمع يقدر العلم والثقافة ويحتضن التطور المستمر.

وأكد معاليه، أن دور الإعلام يتجلى كقوة مؤثرة في تشكيل الوعي الثقافي والمعرفي بالمجتمع، بما يدعم الرؤى والاستراتيجيات الوطنية والنهضة التنموية الشاملة على مدار الخمسين عاماً المقبلة، ويلبي تطلعات وطموحات القيادة في بناء مستقبل أكثر ازدهاراً وتقدماً تمثل فيه المعرفة الأساس لكل خطوة وفكرة جديدة ومستقبلية، لافتاً إلى أن التعاون وتبادل المعارف والخبرات المستمر والمستدام بين جميع القطاعات في المجتمع هو الأساس لبناء مستقبل ثقافي ومعرفي، وقيادة فصل جديد من النهضة الثقافية والمعرفية في الدولة.

وخلال حفل الشركاء السنوي، استعرضت مكتبة محمد بن راشد، فيديو يلخص إنجازاتها على مدار عام، حيث استقبلت نحو 700 ألف زائر من مختلف الجنسيات، مؤكدة بذلك دورها البارز في نشر المعرفة وتعزيز الثقافة.

40 ألف إهداء

وبلغ عدد الكتب المقروءة في جميع مكتباتها التخصصية التسعة أكثر من 100 ألف كتاب، فيما حصدت أكثر من 40 ألف إهداء من العديد من المؤسسات الحكومية والخاصة وبلغات عدة، و13 ألف كتاب وعنوان جديد أضيف إلى رفوفها. كما حظيت مكتبة محمد بن راشد بأكثر من 270 زيارة رسمية ودبلوماسية ومدرسية على مدار العام الماضي، وشاركت في أكثر من 10 معارض ومهرجانات إقليمية وعالمية، فيما وصل عدد المتطوعين فيها إلى أكثر 277 متطوعاً بأكثر من 16105 ساعات تطوع. وأطلقت خلال العام الماضي مبادرة ((عالم يقرأ))، حيث تبرعت من خلالها بأكثر من 60 ألف كتاب، بالإضافة إلى مبادرة ((عالم بلغتك))، والتي أطلقتها بهدف إزالة الحواجز بين الثقافات المختلفة، وسخرت من خلالها الذكاء الاصطناعي لنقل المعرفة بلغات عالمية عدة وللمساهمة في دعم استدامة الحضارة الإنسانية.

احتفاء وأهلية

شهد الحفل تكريم عدد من الجهات والهيئات والشركات التي كان لها دور كبير وفعال في دعم القطاع الثقافي ومكتبة محمد بن راشد، والتي تمثلت في: الأرشيف والمكتبة الوطنية، وندوة الثقافة والعلوم في دبي، ومؤسسة عيسى صالح القرق الخيرية، وهيئة تنمية المجتمع، ومركز الخدمات المساندة - دائرة المالية، وشركة هتلان ميديا، وبروكوست، وشركة النظم العربية المتطورة – نسيج.

مؤسسات إعلامية

كما كرم عدد من الجهات والمؤسسات الإعلامية الشريكة للمكتبة والداعمة لجهودها، ومنها: ((دبي للإعلام)) والمكتب الإعلامي لحكومة دبي، وتلفزيون دبي وصحيفة ((البيان))، و ((وام))، وقناة سما دبي وصحيفة ((الإمارات اليوم))، وإذاعة نور دبي، وراديو الأولى.

وذلك بالإضافة إلى تكريم العديد من المؤسسات البارزة الشريكة للمكتبة، مثل: سلطة مدينة إكسبو دبي، ومؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي.

كما كرم شركاء المكتبة الاستراتيجيين: كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، هيئة الثقافة والفنون في دبي (دبي للثقافة)، ومؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية، لجنة دبي للإنتاج التلفزيوني والسينمائي، جامعة زايد، والجامعة الكندية في دبي، واتصالات &e. كما كرمت مكتبة محمد بن راشد، نخبة من الشخصيات العامة والمسؤولين، لمساهماتهم وأفكارهم في دعم المبادرات الثقافية والمعرفية، والتي شكلت حجر الأساس في تحقيق رسالتها ورؤيتها وأهدافها في نشر المعرفة.

وأبرز الحفل دور الإعلام والصحافة في تعزيز الوعي الثقافي والمعرفي بين أفراد المجتمع، حيث كرمت المكتبة جهات إعلامية محلية ودور إعلام مرئية وسمعية ومقروءة ورقمية، تقديراً لإسهاماتها الكبيرة في هذا المجال، بالإضافة إلى نخبة من مؤثري مواقع التواصل الاجتماعي.

رسالة

ويعكس الحفل التزام مكتبة محمد بن راشد بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحفيز التعاون المستقبلي، والذي يعد ركناً أساسياً في رؤيتها لدعم وإثراء الحياة الثقافية والمعرفية على الصعيد الوطني، كما يشكل فرصة فريدة لتسليط الضوء على أهمية التعاون المشترك ودوره في تحقيق التقدم الثقافي والمعرفي، ويرسخ دورها كمركز رئيسي للمعرفة والابتكار، ومنصة تلهم الإبداع والتجديد.

ويعكس الحفل التزام مكتبة محمد بن راشد بتعزيز الشراكات الاستراتيجية وتحفيز التعاون المستقبلي، والذي يعد ركناً أساسياً في رؤيتها لدعم وإثراء الحياة الثقافية والمعرفية على الصعيد الوطني، كما يشكل فرصة فريدة لتسليط الضوء على أهمية التعاون المشترك ودوره في تحقيق التقدم الثقافي والمعرفي، ويرسخ دورها كمركز رئيسي للمعرفة والابتكار، ومنصة تلهم الإبداع والتجديد.