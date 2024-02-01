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جمعية الفنانين الكويتية تحتفي بعبدالعزيز السريع ومحمد المنصور

2/1/2024 7:18:23 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

في احتفالية كبيرة جمعت كافة المشتغلين في الساحة الفنية، وبحضور ضيوف مهرجان الكويت الدولي للمونودراما احتفت جمعية الفنانين الكويتيين بتكريم كل من الأديب المسرحي عبدالعزيز السريع، بمناسبة عودته من رحلة العلاج، وكذلك الفنان القدير محمد المنصور، الذي عاد من المملكة العربية السعودية بعد تكريمه في الاحتفالية العالمية ((جوي أوورد))، وجاء هذا التكريم من قبل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة رداً للوفاء للقامتين الأدبية والفنية، ومن منطلق دور الجمعية كمظلة شعبية لكل المبدعين في مختلف الفنون.

فخر واعتزاز

وقال محمد المنصور: ((أتقدم بخالص الشكر لجمعية الفنانين، برئاسة الفنان عبدالعزيز المفرج، ونائبه المخرج عبدالله عبدالرسول، من المعروف بأن للسعادة زماناً ومكاناً، ولا أسعد من أن يتم تكريمي وأنا على قيد الحياة، وفي أكثر من مكان)).

وجاءت الكلمة الموجزة للمحتفى به الكاتب عبد العزيز السريع على لسان نجله المخرج والمنتج منقذ السريع قائلاً: لم يسبق لي أن تحدثت بلسان والدي وهو موجود، وكنت راغباً في حضوره ليكون معنا وبيننا، لكن لظرف صحي طارئ دفعه للاعتذار وحملني كلمات لا بد من إيصالها في حفل تكريمه كالتالي: ((إلى مجلس إدارة جمعية الفنانين، ويخص رئيس مجلس الإدارة، وشيخ فنانين الكويت الفنان عبدالعزيز المفرج شاكراً وممتناً ومقدراً هذه اللفتة الكريمة والمبادرة الغالية، متمنياً وداعياً الله أن يمن عليه بالشفاء في القادم من الأيام حتى يكون بينكم)).

((الحارس))

وقدمت فرقه تياترو المسرحية، ضمن مهرجان الكويت الدولي للمونودراما، العرض المسرحي الكويتي ((الحارس))، وهو من تأليف مالك القلاف، وإخراج هاني النصار، وتمثيل يوسف الحربي، والسينوغرافيا لفهد المذن.. يضعنا العرض أمام لعبة الفضاء الكاشف، الفضاء الذي لا يمثل المكان الداعم للأشياء هو منصة حامله للأجساد.. ويدور العرض حول حفار القبور الحارس، الذي يبحث عن الأمل.

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