8 إصدارات تنقل الثقافة الإماراتية إلى العالمية

عبر فعاليات منوعة وحوارات ثقافية ملهمة، افتتح مهرجان طيران الإمارات للآداب دورته الـ 16، بالإعلان عن أهم الكتب، وإطلاق 8 إصدارات مترجمة، تسلط الضوء على المواهب الإماراتية والمحلية، وتعرّف العالم بقصص المنطقة، وذلك في إطار جهود المهرجان في نشر قصص الإماراتيين والمقيمين فيها حول المنطقة، وتدوين قصص الماضي، والحفاظ على التاريخ الشفوي للمنطقة في صيغة مكتوبة، بدعم من دار ((ELF)) للنشر التابعة لمؤسسة الإمارات للآداب.

وحول أهمية ترجمة الأدب الإماراتي والعربي بشكل عام إلى الإنجليزية ولغات أخرى، أكدت أحلام بلوكي، المديرة الإدارية لدار ((ELF)) للنشر، أن الهدف من الحراك الثقافي والحيوي للترجمات، يكمن في أهمية إعادة اكتشاف وسرد قصصنا المحلية والعربية في المنطقة ككل، ورسالتها المؤثرة من خلال الإبداع الروائي والقصص، والتي تسهم بدورها في توثيق صلتنا بشعوب العالم.

صناعة النشر

وأشارت أحلام إلى أن الإصدارات الجديدة تدعم بلا شك صناعة النشر المحلية، وتسليط الضوء على مواهب الكتابة والإبداع الروائي في دولة الإمارات، إلى جانب تمكين المواهب الناشئة في المنطقة، وتوفير فرص لجعل مهنتهم في الكتابة مستدامة مالياً، وتعزيز حضورهم من خلال ترجمتنا للأعمال من العربية إلى الإنجليزية، وندعو جميع الكتّاب الطموحين إلى مشاركة مسوداتهم معنا، إذ نترقب بشغف اكتشاف كتّاب وكاتبات جدد، وقصصاً تثري المكتبة العربية. ونحن اليوم، وعبر النسخة الـ 16 للمهرجان، نحتفي اليوم بإنجازاتنا، فقد قطعنا شوطاً طويلاً في فترة وجيزة.

فتاة العرب

وفي مجال الشعر، تطلق دار ((ELF)) للنشر ديوان ((فتاة العرب)) لعوشة بنت خليفة السويدي، إحدى رائدات الشعر النبطي الإماراتي، والذي جمعته الدكتورة رفيعة غباش، وترجمته للغة الإنجليزية الدكتورة السعودية نادية خوندنة، والتي أكدت في حوارها مع ((البيان))، أن ترجمة الأدب والروايات الإماراتية تمثل أهمية كبيرة في نقل الثقافة والهوية الوطنية للإمارات إلى العالم بطريقة فعّالة، مضيفة أن الأعمال الأدبية والروائية تعتبر واجهات للتعبير عن القيم والتقاليد والتاريخ الإماراتي، وتسهم في تعزيز الفهم المتبادل بين الشعوب. وقالت إن ترجمة هذه الأعمال تسهم في تعزيز الفهم الثقافي والتبادل الأدبي بين الشعوب، وتعزز الوعي بالتنوع الثقافي.

ثقافة المنطقة

وأكدت د. نادية خوندنة، أن الأدب والشعر في الإمارات يحمل بين طياته فلسفة وشاعرية عميقة، تعكس تجارب وحكايات ترتبط بالتاريخ والواقع الاجتماعي والثقافي للإمارات، ومن خلال ترجمة هذه الأعمال، يمكن للقراء في مناطق مختلفة من العالم الاستمتاع بفهم أعمق لهذه الثقافة والموروث الإماراتي، وبشكل عام، ترجمتنا اليوم للأدب الإماراتي والسعودي، وكذلك العربي بشكل عام، هي خطوة ملهمة لمستقبل صناعة النشر، والتي هي اليوم باتت تصدر أدباً عربياً مترجماً إلى لغات العالم، بالتوازي مع الترجمات العربية للأدب الإنساني العالمي، بهدف تكوين رابط ثقافي ومعرفي بالدرجة الأولى.

يوميات روز

في حين يشير مدير تحرير المكتبة العربية في دار جامعة نيويورك للنشر المترجم والناشر تشيب روستي، إلى أن ترجمته لرواية ((يوميات روز)) للروائية والإعلامية الإماراتية، الزميلة ريم الكمالي، والتي وصلت إلى القائمة القصيرة للجائزة العالمية للرواية العربية لعام 2022، هي خطوة مهمة في نقل الروح الإماراتية للإبداع الروائي المقترن ببحوث تاريخية للواقع والأحداث اليومية والاجتماعية، في حقبة ما من تاريخ دولة الإمارات، وهو جهد بالغ الأهمية من الكاتبة والروائية الإماراتية ريم الكمالي، التي ما زلت تحمل الكثير في جعبتها من القصص ذات النسق التاريخي، وحرفية الخيال على بساط من الواقعية.

وقال إن هذا النوع من الأعمال لا بد أن يتم ترجمته لثقله الثقافي، وتعزيز فهم العالم للحياة المجتمعية بين الحاضر والماضي والتقاليد الإماراتية، فالأدب والروايات يعدان منبراً حيوياً لتجسيد القيم والتراث والتجارب الإنسانية، وبالتالي، ترجمتها تمثل جسراً حضارياً يربط الشعوب، ويعزز التفاهم الثقافي.