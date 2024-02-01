لقطات «في حب القراءة»
التاريخ
2/1/2024 7:18:23 PM
(MENAFN
- Al-Bayan)
يحفل المهرجان بالإبداع والأدب، ويكشف عن الجمال في الثقافات المتنوعة، حيث تلقى ندواته وأمسياته، احتفاءً وشعبية كبيرة من جمهور المهرجان، والذي يحرص على متابعة دقائقه وتفاصيله والانغماس في كل فعالياته، ومتابعة أهم الإصدارات، معززاً بهذا حب القراءة.
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