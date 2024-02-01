«طيران الإمارات للآداب».. منصة حوار ثقافي عالمي

تثمر الشراكة بين هيئة الثقافة والفنون في دبي ((دبي للثقافة))، ومهرجان طيران الإمارات للآداب، عن حراك ثقافي وإبداعي محلي وعربي وعالمي، من خلال تنظيم فعاليات متنوعة ودعم المبدعين وتعزيز أدوار الأدب والثقافة في تطوير ميادين الحياة ونشر قيم الجمال والسلام والتناغم والحوار.

وتتبدى سياقات هذه الشراكة في دورة المهرجان الحالية التي انطلقت، أول من أمس، إذ تقام في فندق انتركونتيننتال دبي فيستيفال سيتي، وتستمر حتى 6 فبراير الجاري، حيث تثمر الكثير من النتائج الإيجابية وتعكس مدى حرص الهيئة في هذا الخصوص.

وقد زار منصور لوتاه، المدير العام بالإنابة، والمدير التنفيذي لقطاع العمليات المساندة في ((دبي للثقافة))، فعاليات المهرجان، والذي يشهد تنظيم سلسلة من الفعاليات والأمسيات والجلسات الحوارية وورش العمل التفاعلية، بمشاركة نخبة من الأدباء والكتاب والمفكرين العالميين.

وتأتي هذه الزيارة في إطار دعم ((دبي للثقافة)) لدورة المهرجان الـ 16، وجهودها في تمكين المثقفين الإماراتيين من التعبير عن رؤاهم وأفكارهم، وتحفيزهم على المشاركة في كل الأحداث والمهرجانات الأدبية والفكرية العالمية.

وقام لوتاه يرافقه الدكتور سعيد مبارك بن خرباش، المدير التنفيذي لقطاع الفنون والأدب في ((دبي للثقافة))، بجولة واسعة في أرجاء المهرجان، اطلع خلالها على مجموعة من الفعاليات وورش العمل التي يستضيفها المهرجان، مشيداً بما يقدمه الحدث الثقافي من فعاليات، وما يتضمنه برنامج محور ((بالإماراتي)) الذي ترعاه ((دبي للثقافة)) من أنشطة مختلفة، حيث تسعى الهيئة من خلاله إلى توفير منصة مبتكرة لتبادل الأفكار والتعريف بإنتاجات المثقفين الإماراتيين الأدبية، إلى جانب تهيئة مناخات ملائمة تساهم في بناء جسور التواصل بين الكتاب والمثقفين الإماراتيين ونظرائهم من حول العالم.

وخلال الزيارة، شهد لوتاه وبن خرباش جلسة ((العالم ككتاب مفتوح)) التي تناول فيها الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، فكرة منصات السفر المبتكرة التي تساهم في تحفيز الزوار على استكشاف دبي، واستعرض خلالها مجموعة من المبادرات التي أطلقتها ((إقامة دبي)) بهدف تطوير وتحسين تجربة السفر عبر مطارات دبي ومنافذها البرية والبحرية، وتابعا أيضاً جلسة ((هوس المنصب)) التي تحدث فيها ضرار بالهول الفلاسي، المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات عن العلاقة المعقدة بين الموظف والمدير، حيث استلهمت الجلسة من عنوان أحدث إصدارات بالهول التي يتناول فيها العلاقة بينهما بأسلوب ساخر وممتع.

وضمن محور ((بالإماراتي)) الذي يشارك فيه نحو 52 كاتباً ومبدعاً سيتحدثون في أكثر من 30 جلسة حوارية ونقاشية، سيكون زوار المهرجان على موعد مع تشكيلة واسعة من ورش العمل، ومن بينها جلسة ((الاتجاه المعاكس.. بين الكاتب والناشر)) التي تستضيف كلاً من ناهد الشوا، وخالد الناصري، وأسماء الزرعوني، وأحمد عبد اللطيف، ويشارك الدكتور عبد العزيز المسلم والروائي سعود السنعوسي والكاتبة نجوى بركات في جلسة ((شريط نوستالجيا مع جيل الطيبين))، وتشهد جلسة ((وطننا.. من الخليج)) مشاركة الكاتبة دبي أبو الهول، الرئيس التنفيذي لـ ((مؤسسة فكر))، وخليفة السويدي مؤلف كتاب ((ما بعد الربيع العربي))، والدكتور عمار شمس، وغيرها.