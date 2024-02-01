الإمارات ترفع رصيدها إلى 52 ميدالية في «بارالمبية غرب آسيا»

رفعت الإمارات رصيدها في منافسات ألعاب القوى، إلى 52 ميدالية، بواقع 19 ميدالية ذهبية، و14 ميدالية فضية، و19 ميدالية برونزية في صدارة منافسات ألعاب غرب آسيا البارالمبية الرابعة، التي تقام برعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ويستضيفها نادي الثقة بالشارقة.

وجاء العراق في المركز الثاني برصيد 38 ميدالية بواقع 17 ميدالية ذهبية، و14 ميدالية فضية، و7 ميداليات برونزية، وحصد المنتخب السعودي 31 ميدالية بواقع 11 ميدالية ذهبية و14 ميدالية فضية، و6 ميداليات برونزية، ونال المنتخب البحريني 18 ميدالية بواقع 7 ميداليات ذهبية، وفضيتين، و9 برونزيات.

وحصد المنتخب العماني 21 ميدالية ملونة بواقع 5 ذهبيات، و10 فضيات، و6 برونزيات، وفاز المنتخب الأردني بـ8 ميداليات ملونة بواقع 5 ذهبيات، وفضيتين، وبرونزية، وحقق المنتخب السوري 8 ميداليات بواقع 4 ذهبيات وفضية و3 برونزيات، وحقق المنتخب القطري 7 ميداليات بواقع 4 ميداليات فضية، و3 برونزيات، وحصد المنتخب اللبناني ميدالية فضية.

وفي إطار منافسات كرة السلة للكراسي المتحركة، حقق المنتخب الإماراتي فوزاً صعباً ومثيراً على المنتخب السعودي بنتيجة 52 - 44، كما حقق المنتخب العراقي فوزاً سهلاً على المنتخب العماني بنتيجة 40 - 26؛ ليصعد المنتخب الإماراتي لمواجهة المنتخب البحريني، والمنتخب العراقي لمقابلة المنتخب السعودي في نصف النهائي.

وفي منافسات كرة الهدف، المقامة في جمعية الإمارات للمعاقين بصرياً، حقق المنتخب القطري فوزاً على المنتخب العماني بنتيجة 9 - 5، وفاز المنتخب العراقي على المنتخب الإماراتي بنتيجة 10 - 0، وحقق المنتخب السعودي فوزاً صعباً على المنتخب الأردني بنتيجة 12 - 10، ليصعد إلى الدور النصف النهائي المنتخب القطري لمواجهة المنتخب الأردني، والمنتخب العراقي لمواجهة المنتخب السعودي.

إنجاز

وفي منافسات جري كرسي متحرك رجال 200 م فئة ((T34/53)) حقق اللاعب محمد الحمادي الميدالية الذهبية، وحصد أحمد نواد الميدالية البرونزية، ونال اللاعب السعودي عبد الرحمن القرشي الميدالية الفضية.

وفي منافسات جري 200 م رجال فئة ((T46/47))، حقق اللاعب العراقي نادر الميدالية الذهبية، وحصد اللاعب العماني سيف المقيبلي الميدالية الفضية، ونال اللاعب يحيى البلوشي الميدالية البرونزية، وفي منافسات جري كرسي متحرك 200 م فئة ((T54)) حقق اللاعب السعودي جمعان الزهراني الميدالية الذهبية، ونال اللاعب بدر عباس الحوسني الميدالية الفضية، وحصد اللاعب البحريني اللاعب نصار الوقزة الميدالية البرونزية.

وفي منافسات جري كرسي متحرك رجال 200 م فئة ((T71/72))، حقق خالد المرزوقي الميدالية الذهبية، ونال راشد المحرمي الميدالية الفضية.

وفي منافسات جري كرسي متحرك رجال 800 م فئة ((T34/53)) حقق محمد الحمادي الميدالية الذهبية، وحصد محمد عثمان الميدالية البرونزية، ونال اللاعب القطري علي راضي أرشيد الميدالية الفضية، وفي منافسات فئة ((T54)) حقق اللاعب بدر عباس الحوسني الميدالية الذهبية، ونال محمد الشحي الميدالية البرونزية، وحصد اللاعب السعودي البراء القرني الميدالية الفضية.

وفي منافسات رمي الجلة فئة ((F35-37/42/44/46)) حقق اللاعب محمد الكعبي الميدالية الذهبية، وحصد اللاعب العراقي سلام حمادة الميدالية الفضية، ونال اللاعب السوري بسام سوسن الميدالية البرونزية.

وفي منافسات رمي القرص كرسي متحرك رجال فئة F32/33/34، حصد اللاعب السعودي هاني النخلي الميدالية الذهبية، ونال اللاعب العراقي حسين خفاجي الميدالية الفضية، وحصد أحمد الحوسني الميدالية البرونزية، وفي منافسات فئة F51/53/54/55، حقق عمير يونس الميدالية الذهبية، وحصد عبدالله المصباحي الميدالية الفضية، ونال اللاعب السعودي راضي الحارثي الميدالية البرونزية.

وفي منافسات فئة ((F56))، حقق اللاعب العماني طالب البلوشي الميدالية الذهبية، ونال راشد أحمد الزيودي الميدالية الفضية، وحصد عبد العزيز كمزاري الميدالية البرونزية، وفي منافسات فئة ((F55/56)) حقق عمير يونس الميدالية الذهبية، ونال راشد أحمد الزيودي الميدالية البرونزية.

تميز

وفي منافسات جري 200 م سيدات فئة T35 حققت زينب التوبجي الميدالية الذهبية، وفي منافسات رمي الجلة سيدات فئة ((f13/37/40/46)) حققت مريم الزيودي الميدالية الذهبية، ونالت مريم المطروشي الميدالية الفضية، وفي منافسات رمي القرص كرسي متحرك سيدات فئة F33/34 حققت عائشة سالم الخالدي الميدالية الذهبية.

وفي منافسات رمي الرمح سيدات فئة F13/37/40/46، نالت مريم مطروشي الميدالية الذهبية، وحققت مريم الزيودي الميدالية البرونزية، ونالت اللاعبة البحرينية مريم الحميدي الميدالية الفضية.

وفي منافسات رمي الرمح كرسي متحرك سيدات فئة F33/34 نالت عائشة سالم الخالدي الميدالية الذهبية، وفي منافسات فئة F55/56/57 حققت اللاعبة البحرينية روبا العمري الميدالية الذهبية، ونالت سهام الرشيدي الميدالية الفضية.

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