8 من 10.. وداع سريع للمنتخبات العربية في «كأس آسيا»

شهدت النسخة 18 من بطولة كأس آسيا لكرة القدم، المتواصلة في قطر حتى 10 فبراير الجاري، وداعاً سريعاً لـ 8 منتخبات عربية من أصل 10، لم يتأهل منها إلى الدور ربع النهائي للبطولة القارية سوى منتخبين فقط هما قطر المضيف وبطل النسخة 17، والأردن، في مؤشر على وجود إخفاق صريح في مدى قوة المنتخبات العربية في أهم وأكبر بطولات القارة الصفراء.

ويشارك في النسخة 18 من كأس آسيا في قطر، 10 منتخبات عربية، الإمارات والسعودية والبحرين وقطر وعُمان، والعراق والأردن وسوريا وفلسطين ولبنان، تأهل منها 8 منتخبات إلى دور الـ 16، الإمارات والسعودية والبحرين وقطر، والعراق والأردن وسوريا وفلسطين، لم ينجح منها سوى قطر والأردن في بلوغ الدور ربع النهائي من البطولة في مشهد كرس حقيقة سرعة الوداع العربي لدائرة المنافسة على لقب البطولة وللمرة الـ 7 في تاريخ المنتخبات العربية، التي سبق وأن فازت باللقب عبر منتخبات السعودية 3 مرات، ومرة واحدة لكل من منتخبات الكويت وقطر والعراق.

14 نسخة

وطوال 14 نسخة من كأس آسيا، تفاوت عدد المنتخبات العربية لكرة القدم المشاركة في البطولة القارية، إذ شهدت النسخة الخامسة في تايلاند 1972، مشاركة منتخبي الكويت والعراق فقط، لم ينجحا في التأهل إلى الدور الثاني، فيما شهدت النسخة السادسة في إيران 1976، مشاركة منتخبات الكويت والسعودية والعراق واليمن، وتأهل الكويت والعراق إلى الدور الثاني.

ارتفاع العدد

وفي النسخة السابعة في الكويت 1980، شاركت منتخبات قطر وسوريا والإمارات والكويت، تأهل منها إلى الدور الثاني، منتخب الكويت، قبل أن تشهد النسخة الثامنة في سنغافورة 1984، ارتفاع عدد المنتخبات العربية المشاركة في البطولة إلى 5، الإمارات والسعودية والكويت وقطر وسوريا، تأهل منها إلى الدور الثاني، منتخبا السعودية والكويت، فيما شاركت 6 منتخبات عربية في النسخة التاسعة في قطر 1988، الإمارات والسعودية وقطر والبحرين والكويت وسوريا، تأهل منها إلى الدور الثاني، منتخب السعودية فقط.

النسخة العاشرة

وفي النسخة العاشرة في اليابان 1992، شاركت منتخبات الإمارات وقطر والسعودية، تأهل منها إلى الدور الثاني، منتخبا الإمارات والسعودية، فيما شارك في النسخة 11 في الإمارات 1996، منتخبات الإمارات والسعودية والعراق والكويت وسوريا، تأهل منها إلى الدور الثاني، منتخبات الإمارات والسعودية والكويت والعراق، فيما شارك في النسخة 12 في لبنان 2000، منتخبات السعودية ولبنان والعراق وعمان والكويت وقطر، تأهل منها إلى الدور الثاني، منتخبات العراق والكويت والسعودية وقطر.

8 منتخبات

وشهدت النسخة 13 في الصين 2004، مشاركة 8 منتخبات عربية، الإمارات والبحرين وقطر والأردن والعراق والسعودية وعُمان والكويت، تأهل منها إلى الدور الثاني، منتخبات البحرين والأردن والعراق، فيما شارك في النسخة 14 في ماليزيا وإندونيسيا وفيتنام وتايلاند 2007، منتخبات الإمارات والعراق والسعودية وعُمان وقطر والبحرين، تأهل منها إلى الدور الثاني، العراق والسعودية، بينما شهدت النسخة 15 في قطر 2011، مشاركة منتخبات الإمارات والعراق والسعودية وقطر والكويت والأردن وسوريا والبحرين، تأهل منها إلى الدور الثاني، منتخبات قطر والأردن والعراق.

ربع النهائي

وشهدت النسخة 16 من كأس آسيا في استراليا 2015، مشاركة غير مسبوقة في عدد المنتخبات العربية، بمشاركة 9 منتخبات، الإمارات وعُمان والكويت والعراق والسعودية والبحرين وقطر والأردن وفلسطين، تأهل منها إلى الدور الثاني، منتخبا الإمارات والعراق.

فيما شارك في النسخة 17 في الإمارات 2019، ما مجموعه 10 منتخبات عربية، الإمارات والبحرين والأردن وفلسطين وسوريا واليمن وعُمان وقطر والسعودية ولبنان، تأهل منها إلى دور الـ 16، منتخبات الإمارات والعراق والأردن وقطر والسعودية وعُمان، تأهل منها إلى الدور ربع النهائي، منتخبا الإمارات وقطر.

البطولة القارية

وفي النسخة 18 الحالية في قطر 2024، تشارك 10 منتخبات عربية في كأس آسيا، الإمارات والسعودية وقطر والبحرين وعُمان والعراق والأردن ولبنان وسوريا وفلسطين، تأهل منها إلى دور الـ 16، منتخبات الإمارات والعراق وقطر والسعودية وسوريا وفلسطين والأردن والبحرين، نجح منها منتخبا قطر والأردن فقط في بلوغ الدور ربع النهائي من البطولة القارية.

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