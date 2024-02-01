عمر خريبين.. هداف تاريخي لـ«نسور قاسيون»

ترك عمر خريبين مهاجم منتخب سوريا، ونادي الوحدة، بصمته الإيجابية خلال مشاركته مع منتخب بلاده في كأس أمم آسيا 2023 المقامة حالياً في قطر رغم الوداع الحزين للمنتخب السوري ومغادرته للبطولة من دور الـ 16 بالخسارة بركلات الترجيح أمام منتخب إيران عقب التعادل في الوقتين الأصلي والإضافي 1-1، ليثبت أنه واحد من أبرز مهاجمي سوريا عبر التاريخ.

وسجل خريبين نجم وهداف الوحدة في الموسم الحالي هدف التعادل في مرمى إيران في الدقيقة 64 من ركلة جزاء أعاد بها الآمال إلى منتخب سوريا، ولكن لم تكتمل الفرحة قبل الخروج بضربات الحظ. وأسهم خريبين في تأهل منتخب سوريا لدور الـ 16 لكأس الأمم الآسيوية ولأول مرة في تاريخ ((نسور قاسيون)) خلال مشاركاته في البطولة القارية على مدار 7 نسخ ونجح في البطولة الحالية في عبور دور المجموعات للمرة الأولى.

ورغم انتهاء مشوار منتخب سوريا إلا أن عمر خريبين نجح في أن يخطف لقب الهداف التاريخي للمنتخب السوري في كأس آسيا برصيد 3 أهداف، وأول لاعب سوري يسجل في الأدوار الإقصائية لسوريا في البطولة القارية.

مشوار

وكان أول أهداف عمر خريبين في كأس آسيا في النسخة الماضية التي أقيمت في الإمارات عام 2019 في مرمى منتخب أستراليا خلال مواجهتهما في دور المجموعات، وسجل هدفين في النسخة الحالية الأول في مرمى الهند والذي ساهم في صعود سوريا التاريخي إلى الدور الثاني، والهدف الثاني في مرمى إيران، ليتخطى أربعة أسماء أحرز كل منهم هدفين خلال مشاركات المنتخب السوري في أمم آسيا وهم جمال كشك ووليد أبو السل ونادر جوخدار وعبد الرزاق الحسين.

ومر مشوار عمر خريبين سواء على صعيد المنتخب أو الأندية بمراحل صعود وهبوط، إذ جاء تألقه في كأس آسيا الحالية بعد أزمة كبيرة كادت تعصف بمشواره الدولي عندما أصدر الاتحاد السوري لكرة القدم عام 2020 قراراً بحرمانه من تمثيل منتخب سوريا مدى الحياة على خلفية خلاف حاد مع مدرب منتخب سوريا السابق، التونسي نبيل معلول، قبل أن تنتهي الأزمة في أغسطس 2021 بعودته مرة أخرى إلى تمثيل بلاده.

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