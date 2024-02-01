الجودو يبدأ مشوار «باريس غراند سلام» اليوم

يخوض منتخب الإمارات للجودو اليوم 3 مباريات في افتتاح منافسات بطولة باريس غراند سلام للجودو التي تستمر مبارياتها حتى الرابع من فبراير الجاري بمشاركة 652 لاعباً ولاعبة من 110 دول من بينها 10 دول عربية.

وتشهد جولة اليوم الافتتاحية في الدور التمهيدي للبطولة لفئة الوزن الخفيف خوض لاعبتنا بشيرات خرودي مباراتها ضمن منافسات (وزن تحت 52) فيما تلعب باتسو التان مباراتها الافتتاحية في (وزن تحت 57 كجم)، وعلى مستوى الرجال يخوض نارمند بيان مباراته في (وزن تحت 66 كجم).

وحرص محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد الجودو على مخاطبة البعثة عبر تقنية الفيديو خلال معسكرها التدريبي الأخير في البرتغال قبل سفرها إلى باريس للاطمئنان على صحة اللاعبين المصابين وجاهزية الجميع لخوض منافسات بطولة باريس الحالية وحثهم على مضاعفة الجهد بما يعكس الوجه المشرق لرياضة الإمارات.

من جهة ثانية، ينظم اتحاد الإمارات للجودو يوم غد بطولة كأس السفير الياباني السنوية المفتوحة للجودو للجنسين لفئة الناشئين والناشئات والتي تتجدد إقامتها، بالتعاون بين الاتحاد والسفارة اليابانية في الدولة وبرعاية محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس الاتحاد، وسط مشاركة واسعة من الأندية الأعضاء والمراكز الخاصة على مستوى الدولة..

وقد فرغت لجنة الجودو المحلية برئاسة محمد جاسم أمين السر المساعد من وضع كافة الترتيبات التنظيمية والفنية لإنجاحها وفقاً لشروط البطولة.

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