بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو اليوم

تتجه أنظار عشّاق الجوجيتسو اليوم إلى مبادلة أرينا بمدينة زايد الرياضية مع الانطلاقة المرتقبة لبطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو، أولى بطولات الموسم الرياضي الجديد، وينظمها اتحاد الإمارات للجوجيتسو بالتعاون مع رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP بمشاركة كبيرة من أندية وأكاديميات الدولة والعالم في فئات البراعم والناشئين والشباب والهواة والمحترفين والأساتذة.

وتنطلق البطولة بمنافسات فئة الأطفال والبراعم والأشبال من عمر (4 - 13 عاماً)، فيما تتضمن منافسات اليوم الثاني فئتي الشباب والأساتذة، على أن تختتم البطولة بمنافسات فئتي الهواة والمحترفين.

وشهدت الأيام الأخيرة قبل انطلاق البطولة إقبالاً كبيراً على التسجيل للمشاركة في المنافسات، حيث ناهز عدد اللاعبين المشاركين 1500 لاعب ولاعبة في مختلف الفئات من 50 دولة في مقدمتها الإمارات وكولومبيا والبرازيل.

وأشاد يوسف عبدالله البطران عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات للجوجيتسو، بالإقبال الكبير على المشاركة في منافسات بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو، والتي تعتبر أولى بطولات الموسم الجديد، مثمناً الحرص الكبير من الأندية والأكاديميات من الدولة ومختلف أنحاء العالم على الحضور القوي في المنافسات انطلاقاً من أهميتها في تحديد مدى جاهزية اللاعبين واللاعبات واستعداداتهم للدخول في منافسات الموسم.

نخبة المحترفين

وأضاف البطران: ((تتمتع بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو بقوة المنافسة والحماس والحضور الجماهيري الواسع، وتفسح المجال أمام اختبار قدرات اللاعبين ومهاراتهم على التفوق على البساط في ظل مشاركة نخبة من المحترفين العالميين الذين يشكلون قيمة مضافة لأجواء المنافسات، وحافزاً مهماً للاعبين لتقديم أفضل مستوياتهم أمام الجماهير والمنافسة على المراكز الأولى لصعود منصات التتويج)).

ونوّه البطران بالمساهمة الفاعلة لبطولات الرابطة في استهداف فئات الأطفال والبراعم والأشبال، بما يضمن تأسيس جيل واعد من الأبطال الذين ينتظرون الفرصة لإظهار شغفهم وترجمة تطورهم في الرياضة والمنافسة على أعلى المستويات والتفوق في مختلف المحافل المحلية والدولية.

التصنيف السنوي

من جهته، قال رودريغو فاليريو مدير العمليات في رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو ((AJP)): ((نتوقع أن تشهد البطولة منافسة قوية وسط حضور لافت للنجوم الذين توافدوا من خارج الدولة للمشاركة خصيصاً في النزالات)).

وتابع: ((تحظى البطولة بأهمية كبرى كونها أولى بطولات الموسم المحلي الجديد وتدخل ضمن التصنيف السنوي المعتمد لدى رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو، حيث تمنح الفائز بالمركز الأول 1000 نقطة تصنيفية عن كل فئة تضاف للرصيد الذي يؤهله لفرصة المنافسة على جائزة أبوظبي العالمية للجوجيتسو، ما يعطيها قيمة كبرى ضمن بطولات الموسم)).

نقطة انطلاق

وقال محمود السيد مدير أكاديمية الجوجيتسو بنادي الوحدة: ((ندرك مدى أهمية هذه البطولة في هذا التوقيت تحديداً خصوصاً أنها تفتتح منافسات الموسم الجديد، وتوفر أفضل فرص الاحتكاك للاعبين بما يسهم في إكسابهم المزيد من الخبرة في ظل مشاركة نخبة اللاعبين من حول العالم)).

وأكد السيد أن نادي الوحدة سيشارك بـ52 لاعباً ولاعبة، استعدوا بقوة للمشاركة في البطولة، لافتاً إلى أن بطولة الإمارات الوطنية لمحترفي الجوجيتسو تمثل نقطة انطلاق مهمة للتحضير والإعداد المثالي للبطولات والاستحقاقات القادمة وعلى رأسها كأس صاحب السمو رئيس الدولة، وكأس صاحب السمو نائب رئيس الدولة، وكأس سمو ((أم الإمارات)) للجوجيتسو، إضافة إلى البطولات العالمية التي تزخر بها أجندة الاتحاد.

عزيمة وتفاؤل

ومن ناحيته عبر اللاعب البحريني محمد النجار (حزام بنفسجي) من أكاديمية ((إليمنتس)) في مملكة البحرين، والذي ينافس في فئة المحترفين وزن 77 كجم، عن سعادته البالغة في المشاركة بهذه البطولة القوية التي تتيح له المنافسة مع نخبة الأبطال في هذه الفئة الوزنية ويقول: ((متفائل بالذهاب بعيداً في المنافسات، متسلحاً بعزيمة وإصرار كبيرين، ومستفيداً من تجربتي السابقة في بطولات رابطة أبوظبي لمحترفي الجوجيتسو AJP)).

ويضيف: ((كنت قريباً جداً من اعتلاء منصة التتويج في مشاركاتي السابقة في بطولات الرابطة، ونجحت في الخروج بالعديد من المكاسب التي ستساعدني في مشواري القادم والبداية مع بطولة الإمارات الوطنية التي أسعى من خلالها إلى إثبات قدرتي وأحقيتي في التفوق وتحقيق إنجاز طال انتظاره)).

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