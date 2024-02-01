صراع مثير في تاسع أمسيات «كرنفال سباقات دبي»

تنطلق، اليوم، تاسع أمسيات ((كرنفال سباقات دبي))، على مضمار ميدان العالمي، برعاية ((الطاير للسيارات))، التي تتضمن 9 أشواط قوية.

الشوط الأول

ستكون البداية مع الشوط الأول المخصص للخيول العربية الأصيلة لمسافة 1600 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 120 ألف درهم، إذ سيكون الصراع مفتوحاً على مصراعيه بين ((إيه إف كالنور)) لخالد خليفة النابودة، ((الديناري)) لـ ((الرحماني للسباقات))، ((ناجح)) لـ ((إسطبلات الريف))، ((نجيب)) لـ ((ياس للسباقات)).

الشوط الثاني

يتصدر ((غنص آند جلوري)) لفترياني هاي ترشيحات الشوط الثاني لمسافة 1900 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 175 ألف درهم، إلا أنه سيواجه منافسة صعبة من قبل ((طوكيو تاور)) لناصر عسكر الذي حل ثانياً في آخر مشاركة له في المضمار العالمي الشهر الماضي، و ((تاكتيكال باوند)) لـ ((فيكتورياس))، بالإضافة إلى ((كيبو ميساكي)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط الثالث

تبدأ الإثارة في الشوط الثالث ((جميرا فيليز كلاسيك)) المخصص للمهرات لمسافة 1400 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، إذ سيدفع فريق جودلفين بكل من ((سندريلا دريم)) و((بيتيفول لاف)) اللتين ستواجهان ((جيولوجيست)) لـ ((إيكليبس ثروبريد بارتينرز)) التي حلت خامساً في ((تحضيري - جميرا جينيز)) الشهر الماضي.

الشوط الرابع

ستكون المنافسة مفتوحة في الشوط الرابع لمسافة 1400 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 165 ألف درهم، مع تواجد ((ميادين)) لـ ((شادويل))، ((ميلرز هاوس)) لـ ((نقابة بورسلي للسباقات))، ((وان فيجن)) لحمد علي حمد الحمرور، ((شيف أوف نيفي)) لسعيد سلطان الرحومي.

الشوط الخامس

يسعى ((والبانك)) لـ ((آمو للسباق)) لمواصلة تألقه في المضمار العالمي عبر بوابة الشوط الخامس ((دبي سبرينت)) لمسافة 1200 متر ((قوائم)) المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، إلا أنه سيواجه منافسة شرسة من ((ميسشيف ماجيك)) لجودلفين، ((توبير بيل)) لعلي الشعفار وعبدالله الشعفار، ((ينافس)) لسمو الشيخ أحمد بن راشد آل مكتوم.

الشوط السادس

تبلغ الأمسية ذروتها في الشوط السادس ((دبي ميلينيوم ستيكس)) لمسافة 2000 متر ((الفئة الثالثة)) على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 700 ألف درهم، إذ يطمح فريق جودلفين إلى الاحتفاظ باللقب عبر ((وارين بوينت)) الذي توج العام الماضي بلقب ((كأس الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة)) بمملكة البحرين الشقيقة وبعدها حل ثانياً في ((كأس سمو الأمير)) بدولة قطر الشقيقة، و((نيو لندن)) الذي يشارك للمرة الأولى في سباقات ((ميدان)).

كما يبز في هذا الشوط اسم ((تريفونانس)) لـ ((مزرعة مويجلر))، و((سولد ستون)) لـ ((بارات للسباقات)).

الشوط السابع

يأمل ((فولسهود)) لحمد علي حمد الحمرور إلى تحقيق الإنتصار في المضمار العالمي خلال مشاركته في الشوط السابع لمسافة 1400 متر على المسار الرملي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، الذي يشهد أيضاً مشاركة ((ديزرت سفاري)) و((أوندا روجينتي)) لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ((آيونيان)) لتوفيق سعيد علي.

الشوط الثامن

صراع ثلاثي يشعل الشوط الثامن ((جميرا جينيز)) لمسافة 1600 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 500 ألف درهم، مع تواجد بطل ((تحضيري - جميرا جينيز)) ((ليجند أوف تايم)) لجودلفين، والوصيف ((شامروك جليتر)) لـ ((فريق فالور الدولي))، وصاحب المركز الثالث ((اذان)) لـ ((نادي جلف للسباق)).

الشوط التاسع

تختتم الأمسية بالشوط التاسع لمسافة 1800 متر على المسار العشبي البالغ قيمة جوائزه 190 ألف درهم، إذ سيشهد الشوط مشاركة ((فيرست سايت)) و((ريتيرن تو دبي)) و((بيج ميتينج)) لجودلفين، ((كينج أوف تايم)) لـ ((رباح للسباقات))، ((فرانز كافكا)) لحمدان سلطان علي السبوسي.

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