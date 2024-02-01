بطولة درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور 16 فبراير

بتوجيهات سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الثاني لحاكم دبي رئيس اتحاد الإمارات للصقور، تنطلق في الـ16 من فبراير الجاري النسخة الثالثة من أشواط درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور للموسم الرياضي 2023 – 2024، التي يستضيفها ميدان الروية بدبي بالتعاون مع مركز حمدان بن محمد لإحياء التراث بمشاركة نخبة من الصقارين في 3 أشواط متنوعة تحمل كل منها طموحات الصقارين المشاركين لنيل شرف التتويج والحصول على المراكز الأولى.

وتتضمن الأشواط الثلاثة المدرجة في درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور شوط فئة الشيوخ، وشوط فئة العامة مفتوح، وشوط فئة العامة ملاك، إذ تسلط جميع الأشواط المخصصة في الحدث الضوء على المستوى المتقدم للصقور المنتجة داخل دولة الإمارات العربية المتحدة من خلال متابعة ملموسة وعملية بالوقوف على النتائج والأزمنة المسجلة لكل سباق، والتي برهنت خلال النسختين الماضيتين حجم التطور الحاصل في أداء الصقور وتميز إنتاجها وتوافقها مع أفضل المعايير العالمية.

واعتمد مجلس إدارة اتحاد الإمارات للصقور مبادرة أفضل منتج لسباقات الصقور لفئتي الأفراد ومراكز الإكثار للصقور المنتجة داخل الدولة كمساهمة إضافية لدعم الإنتاج المحلي، وسيتم اختيار أفضل منتج على مستوى مراكز الإكثار ومستوى الأفراد المنتجين داخل الدولة في نهاية الموسم الحالي، حيث سيتم تكريم المنتجين من قبل الاتحاد وفقاً لآلية احتساب النقاط لجائزة مبادرة أفضل منتج لسباقات الصقور.

وأكد راشد بن مرخان الأمين العام لاتحاد الإمارات للصقور على أن أشواط درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور تعد من أهم الأحداث المدرجة في الأجندة السنوية لاتحاد الإمارات للصقور، والتي تختتم بها فعاليات الموسم الرياضي سنوياً.

وتتجلى خلالها جهود ومساعي الصقارين لتقديم أفضل ما لديهم من مستويات، تفاعلاً وانسجاماً مع أهداف اتحاد الإمارات للصقور بضرورة تنمية الإنتاج الوطني للصقور والارتقاء به إلى أفضل المستويات العالمية، وتقديم أوجه الدعم الكامل لمنتسبي رياضة الصقور التراثية في مختلف الأحداث والمسابقات، باعتبارها مكوناً أصيلاً من مكونات الهوية الوطنية والموروث الثقافي والتاريخي لدولة الإمارات.

وأوضح بن مرخان أن مبادرة درع الإنتاج الوطني لسباقات الصقور (أفضل منتج) للموسم الرياضي 2023 – 2024، دائماً ما تعمل بالتوازي مع الأشواط؛ وذلك بهدف استدامة جميع الممارسات الرامية إلى رفع كفاءة الإنتاج توافقاً مع استراتيجية اتحاد الإمارات للصقور الرامية إلى استدامة رياضة سباقات الصقور والحفاظ على مكتسباتها.

وذلك من خلال تقديم مبادرات نوعية تسهم في تحقيق رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة التي أولت اهتماماً كبيراً بدعم الإنتاج المحلي للصقور، سواء على مستوى الأفراد أم مراكز الإكثار، للمساهمة في المحافظة عليها وتعزيز أعدادها وتحسين أنواعها وتشجيع المنتجين على المضي قدماً في تحقيق أعلى معايير الجودة الإنتاجية.

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