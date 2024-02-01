أوساكي أولى صفقات «الصقور» الشتوية

أعلن نادي الإمارات عن أولى صفقاته في الميركاتو الشتوي الحالي بالتعاقد مع المدافع الياباني ليو أوساكي ((32 عاماً)) قادماً من نادي فيسيل كوبي الياباني.

وذلك بحضور ثاني سالم الشحي عضو مجلس الإدارة على نحو ما أشارت إليه ((البيان)) سابقاً، دعماً لصفوف ((الصقور))، وجاء التعاقد بترشيح من المخضرم الأسباني أندريس إنييستا الذي زامله سابقاً في الفريق الياباني، وبموافقة الإيطالي والتر زينغا المدير الفني الجديد للفريق، وسيحل بديلاً للمدافع الصربي أوروش فيتاس الذي خاض تجربة قصيرة مع ((الصقور)) استمرت 6 أشهر لم يكتب لها النجاح.

وتم التعاقد مع أوساكي ((32 عاماً)) الذي يجيد اللعب في قلب الدفاع وخانة المحور، بعد أن خضع خلال الفترة الماضية للاختبارات تحت متابعة الجهاز الفني الذي وقف على مستواه الفني دون أن يكتفي بشهادة إنييستا الذي أكد أن أوساكي يعتبر إضافة جيدة للفريق في مشواره المقبل قياساً بقدراته الكروية وخبرته.

وأشاد نادي الإمارات بلاعبه الجديد الذي فاز بلقب الدوري الياباني مع ناديه السابق في الموسم الماضي، وأكد في بيان ((أوساكي لديه القدرة على اللعب في أكثر من خانة ويتميز بالصلابة الدفاعية والتدخلات الناجحة)).

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