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خيول جودلفين تخوض التحدي في البحرين اليوم

2/1/2024 7:18:22 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

ينطلق اليوم سباق ((كأس الأمير سلمان بن حمد بن عيسى آل خليفة)) لمسافة 2000 متر ((قوائم))، ويقام على مضمار سباق نادي راشد للفروسية، وسباق الخيل بمملكة البحرين .

ويطمح فريق جودلفين إلى الاحتفاظ باللقب للعام الثاني على التوالي، إذ سيدفع الإسطبل الأزرق الملكي بكل من بطل كأس ((الملك حمد بن عيسى آل خليفة)) العام الماضي ((باشن آند غلوري))، بقيادة الفارس كيران شومارك وإشراف المدرب العالمي سعيد بن سرور، و((لوكال ديناستي))، بقيادة الفارس توم ماركواند وإشراف المدرب شارلي آبلبي.

وقال المدرب العالمي سعيد بن سرور: ((باشن آند غلوري)) يفضل المنافسة بالمضامير ذات الدوران لجهة اليمين، ولهذا السبب أحضرناه إلى البحرين مرتين من قبل، وحقق فوزاً رائعاً بسباق ((قوائم)) بالمضمارنفسه الموسم الماضي.

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