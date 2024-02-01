الوصل ينهي عقد «عموري» بالتراضي

أنهى نادي الوصل عقد عمر عبد الرحمن ((عموري)) لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي بالتراضي، وتوجهت إدارة الوصل بالشكر للاعب على كل ما قدمه، خلال الفترة الماضية مع الفريق، وتمنت له التوفيق في مسيرته الاحترافية والشخصية المقبلة.

وكان الوصل تعاقد مع ((عموري)) في يونيو 2022، قادماً من نادي شباب الأهلي، وحاول اللاعب استعادة سنوات تألقه مع العين، عندما انضم إليه عام 2006، وبقي معه حتى عام 2018، عندما خاض تجربة احترافية لم تستمر طويلاً مع الهلال السعودي، بسبب تعرضه لإصابة في الرباط الصليبي.

وعاد ((عموري)) إلى الدوري الإماراتي للمحترفين من بوابة نادي الجزيرة في 2019، ولكنه لم يلعب معه سوى مباراتين، قبل أن يتعرض لإصابة في ركبته أبعدته عن الملاعب لفترة طويلة، ثم انتقل إلى شباب الأهلي في 2021، وغاب مجدداً على فترات، بسبب الإصابة، قبل أن ينتقل إلى الوصل.

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