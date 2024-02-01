محمد الشرقي يشهد بطولة كأس العرب للتايكواندو ويتوج الفائزين

أكد سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي، ولي عهد الفجيرة، دور البطولات الرياضية التي تنظمها الإمارة في تطوير منظومة قطاع الرياضة، والارتقاء بمؤشراته على جميع الأصعدة.

جاء ذلك خلال حضور سموه جانباً من منافسات بطولة كأس العرب المفتوحة ذات التصنيف ((G1)) الرابعة للتايكواندو، التي انطلقت أمس في مجمع زايد الرياضي بالفجيرة.

دعم

وأشار سموه إلى دعم وتوجيهات صاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي، عضو المجلس الأعلى حاكم الفجيرة، بتطوير قطاع الرياضة في الألعاب كافة، وتحقيق تنافسيته على المستوى الإقليمي والدولي.

وأشاد سموه بالجهود المتواصلة لاتحاد الإمارات للتايكواندو ونادي الفجيرة للفنون القتالية وشراكاتهم الفاعلة مع الاتحادات العربية والدولية في الألعاب القتالية، بما يسهم في تعزيز مكانة الفجيرة في الأوساط الرياضية العالمية في هذا المجال.

وتوّج سموه الفائزين في عدد من الجولات التنافسية في أول أيام البطولة التي استقطبت أكثر من 1300 لاعب ولاعبة.

حضور

حضر المنافسات إدريس الهلالي، رئيس الاتحاد العربي للتايكواندو، والدكتور أحمد حمدان الزيودي، رئيس اللجنة المنظمة للبطولة، وشداد العمري، رئيس الاتحاد السعودي للتايكواندو.

نجاح

وأشاد نادر ابوشاويش مدير البطولة ، مدير نادي الفجيرة للفنون القتالية بنتائج اليوم الأول وبالمستوى الفني العالي الذي ظهرت به البطولة بالمميز وما يعكس أهمية استضافة البطولة في الفجيرة خصوصاً مع مشاركة عدد كبير من اللاعبين العرب ومن أغلب الأندية والمنتخبات العربية ، مشيراً إلى أن مشاركة نخبة من أبطال العالم وأولمبياد طوكيو منح لمنافسات البطولة نكهة فنية قوية.

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