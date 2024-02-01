كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة 17 الجاري

(MENAFN
- Al-Bayan)
يستضيف نادي أبوظبي للفروسية يوم 17 الجاري كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى لمسافة 2200 متر بنسخته الـ 31 .
وتقام البطولة بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. ووجه سموه بزيادة جوائز الحدث لترتفع إلى إجمالي قدره 4.5 ملايين درهم، بزيادة بلغت مليوني درهم. ويتوقع مشاركة أكثر من 100 خيل في 7 أشواط خلال الحدث.
ويتصدر كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة سباقات الأمسية، إذ ينطلق الشوط الأول في الرابعة والنصف بعد الظهر، وكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أطلق بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لأول مرة في عام 1994، وذلك حرصاً منه على إبراز أهمية الخيول العربية الأصيلة والاحتفاء بها على الصعيدين المحلي والعالمي.
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