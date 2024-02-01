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كأس رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة 17 الجاري

2/1/2024 7:18:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يستضيف نادي أبوظبي للفروسية يوم 17 الجاري كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة للفئة الأولى لمسافة 2200 متر بنسخته الـ 31 .

وتقام البطولة بدعم وتوجيهات سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة. ووجه سموه بزيادة جوائز الحدث لترتفع إلى إجمالي قدره 4.5 ملايين درهم، بزيادة بلغت مليوني درهم. ويتوقع مشاركة أكثر من 100 خيل في 7 أشواط خلال الحدث.

ويتصدر كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة سباقات الأمسية، إذ ينطلق الشوط الأول في الرابعة والنصف بعد الظهر، وكان المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أطلق بطولة كأس صاحب السمو رئيس الدولة للخيول العربية الأصيلة لأول مرة في عام 1994، وذلك حرصاً منه على إبراز أهمية الخيول العربية الأصيلة والاحتفاء بها على الصعيدين المحلي والعالمي.

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