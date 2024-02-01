الخوف من كلام الروايات!

إذا أرادوا تسفيه كلام قالوا عنه كلام جرايد، وإذا أرادوا نعته بالتفاهة قالوا إنه كلام روايات، ومع ذلك فإن هذا الكلام غير دقيق، فهناك أنظمة بقضها وقضيضها يمكن أن ترعبها رواية!

عندما كتب الشاعر الروسي بوريس باسترناك روايته الشهيرة (دكتور جيفاغو)، رفض كل الناشرين في الاتحاد السوفييتي أن ينشروها، صدوا عنه وأغلقوا مكاتبهم دونه، فلم يجد طريقاً سوى تهريب الرواية لإيطاليا، وهناك نشرت. كان ذلك في العام 1957، وقد اشتهرت وتألقت، بل واختارتها لجنة نوبل لتمنحها جائزتها عام 1958 مع أنها كانت روايته الأولى والوحيدة لكنها السياسة والتوظيفات!

كانت نوبل تريد لفت انتباه العالم لقمعية النظام في الاتحاد السوفييتي، لكن هذا النظام منع باسترناك من السفر لاستلام الجائزة، وأجبره على الاعتذار عنها، وبعد عامين توفي باسترناك بداء الرئة، بينما حلقت الرواية وصارت ملء الدنيا، ولم تنشر في بلادها الاتحاد السوفييتي، إلا بعد مضي ثلاثين عاماً!

وهو ما حدث مع نجيب محفوظ وروايته الشهيرة (أولاد حارتنا) في الحقبة الزمنية نفسها، الذي يبدو أنه كان زمن نهوض الديكتاتوريات، فبالرغم من أن أولاد حارتنا نشرت بالفعل على صفحات الأهرام عام 1959، ثم طبعت ونشرت في بيروت عام 1962، إلا أنها لم تنشر في بلاده مصر حتى نال محفوظ جائزة نوبل عام 1988، وتعرض لمحاولة اغتيال بسببها عام 1994، ومن ثم توفي عام 2006، وهو العام الذي طبعت فيه الرواية في القاهرة!

إن ظاهرة منع دور النشر من ممارسة أنشطة النشر، ومصادرة الروايات التي يشتبه في مناداتها بالحريات أو تخالف التوجهات السياسية السائدة، ظاهرة على تخلفها، لم تسلم منها أنظمة كثيرة في الشرق والغرب، فحتى الولايات المتحدة أيام المكارثية اتخذت موقفاً معادياً من الكتب والكتاب الذين يشك في أنهم يناصرون الشيوعية، وهو ما أفرز كتباً تندد بهذا التوجه مثل رواية ( فهرنهايت) أما في عالمنا العربي فالظاهرة صامدة حتى اليوم، وكأن الإنسانية لم تجتز هذا الطريق الصعب، دفاعاً عن الحريات وحرية الرأي والتعبير، أو كأننا لم نتزحزح خطوة للأمام منذ عام 1958 في هذا الطريق!