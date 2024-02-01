الفرصة الأخيرة

هناك نقطة ارتكاز سيعودون إليها وهم صاغرون، هي فلسطين، الأرض والشعب والدولة، لو حفروا الأرض وغيروا شكل ترابها، ولو حلقوا في الفضاء بأحلامهم وأوهامهم، هي القضية، وهي المشكلة، وهي الحل.

ليشترط نتانياهو كما يشاء، وليراوغ ((بن غفير)) ما دام في السلطة، ولتقل تلك المستوطنة المتطرفة ما تقول حول بناء المستوطنات في غزة، فالنهاية ستكون لفلسطين.

تزول حماس، وتنتهي السلطة الهشة، ويتساقط المتاجرون بآلام الأطفال والنساء، وتنهار تجارتهم وعمالتهم، ويختفي جيل الابتزاز، وستنبت الأرض المروية بالدماء جيلاً أكثر صلابة، وأشد بأساً، كل حجر من البيوت المهدمة سيخرج من تحته مطالب بحقه وحق أهله، وكل حبة رمل سترفض مرور دبابة محتلة فوقها، وكل صرخة كتمت اليوم ستسمع في أطراف الأرض وما حوت.

ترتج الأرض، وتدوي الصواعق في السماء، والحل واحد، لا يثنّى ولا يثلث، ولا يجمع أو يطرح، لو ضربوا رؤوسهم في حوائط الهيكل، واهتزوا حتى ينهاروا، أمامهم طريق واحد، إما أن يسلكوه، وإما أن يقضوا القادم من الأيام والسنوات في ما هو أقسى، دون أمن، ودون استقرار، يحيط بهم الخوف، ولو حمتهم آلاف الدبابات والمدرعات.

لا اطمئنان لك ولأسرتك قبل أن يطمئن جارك، ولا أمن في بيتك إذا لم تأمن البيوت المحيطة بك، تلك مقولة قديمة تتجدد كل يوم على لسان العقلاء والحكماء، أما المنفلتون، أصحاب القوة، عديمو الرؤية، فلا يرون شيئاً بعيداً عن المكان الذي يقفون فوقه، فالطريق أمامهم طويل، ونهايته للحق الذي يعلو دوماً على الباطل، وفي فلسطين الحق بيّن والباطل بيّن.

إنها الفرصة، هذا المتاح اليوم في باريس وخلف كل الكواليس، فرصة لمن يريد السلام، لنفسه ولشعبه، وقد تكون الأخيرة في المستقبل المنظور، سلام مقابل دولة فلسطينية، ولا شيء غير ذلك، فهذا هو الطريق الوحيد السالك، أما الطرق الأخرى فهي مؤقتة، يمكن أن تفرح وتبهج من يختارونها لفترة وجيزة، ولكنها في النهاية ستبكيهم كثيراً.