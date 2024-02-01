الصداقة تدوم إلى الأبد والمستقبل يتطلع إلى دبي

بوصفي القنصل العام العاشر لجمهورية الصين الشعبية في دبي فإنني على وشك إنهاء فترة ولايتي. عندما أنظر إلى الوراء أشعر أن الوقت يمر بسرعة. تبقي السنوات الخمس الماضية من العمل والحياة في دبي الكثير من اللحظات، التي لا تنسى.

أنا سعيد جداً بكوني شاهداً على دخول العلاقات الودية بين الصين والإمارات إلى العصر الذهبي، ويتزامن تولي منصبي مع تبادل الزيارات الناجح بين رئيسي البلدين، وبدء رحلة جديدة للشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين. إنني أعتبر تنفيذ الالتزامات تجاه رئيسي البلدين أولوية قصوى.

خلال السنوات الخمس الماضية ارتفع إجمالي عدد الصينيين في دبي من أكثر من 200,000 إلى حوالي 370,000، وزاد عدد الشركات ذات التمويل الصيني بمختلف أنواعها من أكثر من 6000 إلى أكثر من 8000، وحققت مشاريع التعاون الرئيسية في البناء المشترك لـ((الحزام والطريق)) نتائج مرحلية، وأصبحت الصين أكبر شريك تجاري لدبي لعدة سنوات متتالية.

وافتتحت أول مدرسة صينية خارج الصين في دبي، ووافقت إدارة دبي مول خصيصاً على افتتاح تشايناتاون. ورسمت ((سيتي ووك)) و((مدينة إكسبو)) ضحكات الصينيين والعرب، الذين احتفلوا معاً بعيد الربيع الصيني، وأبرز برج خليفة الصداقة الصينية العربية متلألئة بأضواء حمراء براقة، وأصبحت القنصلية الصينية العامة الجديدة في دبي رمزاً جديداً للصداقة بين الصين والإمارات.

ستستقبل العلاقات الصينية- الإماراتية أفضل حالة في هذا العام، بمناسبة الذكرى الأربعين لإقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.

ويولي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أهمية كبيرة للتبادل والتعاون بين دبي والصين في مختلف المجالات، ورعاية مباشرة للمشاريع الرئيسية في البناء المشترك لـ((الحزام والطريق)) بين الصين والإمارات، وبناء مبنى القنصلية العامة الجديد، وإنشاء المدرسة الصينية في دبي، وقدم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، مساهمات مهمة في تعزيز التبادل والتعاون في مجالات الاقتصاد والتجارة والثقافة، وغيرها بين البلدين، بما يعزز العلاقات الأخوية بين البلدين.

وقدمت الدوائر الحكومية مثل دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، وشرطة دبي، الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب دبي، وهيئة تنمية المجتمع في دبي، وهيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي، وهيئة كهرباء ومياه دبي، دعماً كبيراً وتسهيلاً لعملنا. وهذا يشرفني بشدة ويشعرني بالامتنان الصادق، كما أنني ممتن لدعم أصدقائي في الإمارات لعملي.

370,000 من الصينيين والمؤسسات الصينية في دبي أعطوني أكبر تشجيع، أنتم تحترمون شرف الوطن، وتحافظون على الصداقة الصينية الإماراتية، شكراً لكم على مرافقتكم طوال الطريق، لتجعلوا شجرة الصداقة الصينية- الإماراتية أكثر غنى وازدهاراً.

أنا متردد جداً في مغادرة دبي، هذه المدينة المثيرة التي لا تنسى. دبي مدينة متناغمة، تدعو إلى التنوع والتسامح، ويعيش سكانها من أكثر من 200 دولة ومنطقة في العالم في وئام، وتحتل مرتبة متقدمة في مؤشرات السعادة والأمان للسكان، ويبدو أنني أرى نموذجاً لمصير البشرية المشترك.

دبي مدينة مزدهرة مفعمة بالحيوية على الدوام، فقد نجحت في استضافة أكبر معرض عالمي في التاريخ خلال الجائحة، وتجاوز زخم نموها الاقتصادي ما قبل الجائحة. دبي هي مدينة المعجزات، لؤلؤة غرب آسيا التي تغذيها الصحراء والمحيطات، ويظهر عدد لا يحصى من المعالم السياحية ذات المستوى العالمي روح دبي الرائدة. دبي مدينة المستقبل، حيث يقود الابتكار التكنولوجي والاقتصاد الرقمي تطور اقتصاد دبي وترقيته، وأجندة دبي الاقتصادية (D33) تجعل الناس يتطلعون إلى مستقبل دبي.

في عام 2023 شهد الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 5.2 % متجاوزاً التوقعات، وحقق اقتصاد الإمارات نتائج مبهرة، حيث أساس التعاون الاقتصادي والتجاري بين الجانبين أكثر قوة وآفاقه أكثر اتساعاً. أنا واثق بأن دبي ستتطور وتزدهر بشكل أكبر في المستقبل، وستصبح مكانتها الدولية أبرز، وستكون الصداقة بين الصين والإمارات أكثر إشراقاً.

مع اقتراب عيد الربيع لعام التنين الصيني أتمنى لجميع الصينيين في دبي حظاً سعيداً في عام التنين، وللصين والإمارات الرخاء والازدهار، ولشعبيهما السعادة والرفاهية.