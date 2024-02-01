الإمارات قدوة مشرقة في تنظيم الفتوى

تحرص دولة الإمارات على ترسيخ مكانة الفتوى، وتنظيم شؤونها، لتؤتي ثمارها اليانعة، وتكون رافداً شرعياً وحضارياً مميزاً، يستفيد منها المجتمع أيما استفادة، لتروي ظمأ استفساراتهم، وتنير لهم دروب عباداتهم ومعاملاتهم، وتزودهم بالإجابات الشرعية النابعة من صحيح الدين، سواء كان ذلك استجابة لما يعرض لهم من تساؤلات واستشكالات، أو كانت فتاوى استباقية يقتضي الواقع بيانها وتوضيحها مواكبة للنوازل والمستجدات.

وهذا المجال لن يحقق غاياته المرجوة وأهدافه المنشودة، إلا إذا كانت الفتاوى نابعة من ضوابط محكمة، وأصول متينة، وقواعد راسخة، كما قرره علماء الشأن، المختصون بأدلة الشرع وقواعده، وما يقرره من مقاصد ومصالح، فلا يكون هناك مجال لتلاعب متلاعب، ولا تجاسر متعالم، ولا توظيف من قبل أصحاب أجندات أو أفكار مشبوهة، خاصة أن صيانة الدين من أي انحراف أو اختطاف هي من الضروريات الكبرى، ومن أهم مقاصد الشرع، لما يترتب على الإخلال بذلك من المفاسد والأضرار العامة والخاصة، وهنا يأتي دور المؤسسات الإفتائية في تلبية المتطلبات الاستفتائية بكل كفاءة واقتدار، وفق نهج استباقي منضبط.

ومن صور العناية بهذا الباب، ما صدر عن المجلس الوطني الاتحادي في دولة الإمارات من موافقة على مشروع قانون اتحادي بشأن مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، والذي يهدف إلى تمكين المجتمع الإماراتي بالفتاوى الشرعية، بما في ذلك الفتاوى الاستباقية، وبناء نموذج حضاري للفتوى، يستجيب للمستجدات، ويُعزز سمعة الدولة ورؤيتها، ويسهم في تنظيم شؤون الفتوى في المجتمع، وتطوير السياسات والتشريعات التي تخدم ذلك.

إن هذه الخطوة التشريعية خطوة قويمة مباركة، وهي لم تأتِ من فراغ، بل جاءت استجابة لضرورة الواقع الذي يقتضي ضبط الفتوى وتنظيم شؤونها، وبالأخص في واقعنا المعاصر في عصر الفضاء المفتوح والتقنيات الحديثة، التي أتاحت بكل سهولة ويسر، انتشار شتى الفتاوى على اختلاف مضامينها وأهدافها، وأياً كانت مصادرها أو ناشروها، حتى عمت بسبب ذلك الفوضى في المجتمعات، وأصبح الإنسان تائهاً حائراً، وهو يسمع الأقوال المتضاربة، والفتاوى المتناقضة، فلا يدري إلى أيها يتجه، بجانب أن كثيراً من تلك الفتاوى لا تستند إلى معايير شرعية صحيحة، ولا مقاصد معتبرة، فبعضها يروج للتطرف، وبعضها يدعم توجهات وتيارات معينة، وبعضها يحرض وينشر الفتن والاضطرابات، ويدعو للطائفية والتعصب وزعزعة الأمن والاستقرار، وبعضها يقتطع نصوصاً شرعية ينزلها في غير مواضعها الصحيحة، فيحلل ويحرم دون علم ولا برهان، فكانت الحاجة ملحة لمثل هذا القانون لتنظيم هذا المجال، وسد باب الفوضى.

كما أن جوانب هذا القانون لا تنحصر فقط في مكافحة الفتاوى المنحرفة والمتطرفة التي تعود بالضرر على الفرد والمجتمع والوطن، بل تشمل كذلك تمكين الفتوى الشرعية الصحيحة، ورفد المجتمع بما يحتاجه منها، وخاصة فيما تشتد الحاجة إليه، واتباع نهج استباقي يواكب المستجدات والنوازل، فيجد المسلم بذلك ما ينشده من إجابات في أمور عباداته ومعاملاته، خاصة أن المسائل التي تستجد لا تنحصر، والوقائع والحوادث التي تقع غير متناهية، فلا تزال المجتمعات تحتاج باستمرار في مختلف العصور إلى الفتاوى النيرة التي تبين أحكام المسائل والوقائع والحوادث التي تستجد فيها، ما يتطلب وجود جهات إفتائية متمكنة، قادرة على تلبية هذه الاحتياجات، دون توانٍ أو تقصير، وتقوم باستمرار بتأهيل الكفاءات الإفتائية التي يحتاجها المجتمع.

إن هذه الجهود الكبيرة في تنظيم الفتوى ووضع التشريعات والقوانين التي تخدم ذلك، تعكس ريادة دولة الإمارات في هذا المجال، وهي بذلك قدوة مشرقة، يجدر بالدول والمجتمعات أن تحذو حذوها في ضبط الفتوى وتنظيم شؤونها، فإن الحاجة إلى ذلك حاجة ماسة، لتنضبط بذلك الفتوى في المجتمعات، ويستغني الناس بالفتاوى الشرعية المنضبطة الصادرة من المؤسسات الوطنية المعتبرة عن الفتاوى الدخيلة، ويجدون فيها باستمرار ما يلبي احتياجاتهم من الإجابات في شؤون عباداتهم ومعاملاتهم، وما يستجد لهم من نوازل ومسائل، وبما يسهم في تقليص منابع الفوضى والتطرف، وإضعاف أثر الخطابات السلبية.

إن دولة الإمارات منارة ريادية مشرقة في شتى المجالات، بما في ذلك مجال الفتوى، انطلاقاً من نهجها المتميز في الارتقاء بالمجتمع، وتعزيز أفضل الخدمات، وترسيخ أرقى القيم.