اثنان لا ثالث لهما!

كشفت بطولة آسيا لكرة القدم عن الفرق المتأهلة لدور الثمانية بعد خروج ثمانية منتخبات من الدور 16 ومغادرتها الدوحة ، المرحلة الماضية حصرت أمل العرب في منتخبين اثنين لا ثالث لهما، هما حامل اللقب المنتخب القطري والمنتخب الأردني المتطور ، والأمل كبير في أن يمضي المنتخبان بعيداً في البطولة من أجل لقب قاري ، خاصة وأن عرب أفريقيا فقدوا الفرصة في التتويج بـ ((الأميرة السمراء)).

استعدت قطر جيداً وهي تستضيف الحدث للمرة الثالثة في تاريخها، لتحقق بذلك رقماً قياسياً في احتضانها للمهرجان الكروي الآسيوي، بعد أن حققت استضافة ناجحة للبطولة في 1988 و2011 ، ومنتخبها يدافع عن لقبه حتى الآن بنجاح في درة البطولات الآسيوية، التي أحسنت قطر استضافتها في تسعة استادات كل ملعب يروي قصة وحكاية.

وفي حوار صادق وصريح أمس خلال لقاء للإعلاميين احتضنه المركز الإعلامي للبطولة وضح الإمكانيات التي وفرتها الدولة المنظمة من أجل تنظيم بطولة ناجحة على منوال مونديال قطر ، فقد وصل عدد الإعلاميين الذين جاؤوا لتغطية النهائيات ما يزيد على 2000 إعلامي ، وهذا يدل على أن البطولة أخذت جانباً إعلامياً وجماهيرياً كبيراً، وفنياً تبقى البطولة هي الأفضل والأكثر إثارة والمباريات الماضية خير دليل وهي تحسم في كثير منها بركلات الترجيح بعد نهاية الأشواط الأصلية والإضافية بالتعادل مما يكشف عن حجم الندية بين المنتخبات.

هناك قناعة أن النسخة الحالية هي الأفضل ، فأول مرة يتجاوز الحضور داخل الملعب أكثر من مليون مشاهد، وهذا دليل واضح على مدى إثارة البطولة التي تمضي نحو أن تكون الأجمل في تاريخ بطولات آسيا لكرة القدم ، فقد نجحت قطر في وضع كافة التجهيزات لهذا الحدث، مستفيدة من تجربتها في استضافة المونديال وغيره من البطولات الأخرى ، كما أن المجتمع القطري عكس كرم الضيافة والترحاب بضيوف الدوحة من كل القارة الآسيوية ومن أنحاء العالم الذين حضروا من أجل متابعة العرس الآسيوي في نسخة مختلفة ومتميزة ..والله من وراء القصد.