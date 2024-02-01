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روسيا: صاروخا «باتريوت» أسقطا الطائرة العسكرية

2/1/2024 7:18:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال محققون روس، أمس، إن لديهم أدلة تثبت أن الجيش الأوكراني أسقط طائرة النقل العسكرية الروسية ((إليوشن إل 76))، الأسبوع الماضي، بصاروخين ((باتريوت))، أرض جو، أمريكية الصنع.

ونشر المحققون لقطات لأشلاء، تثبت أن من كانوا على متن الطائرة جنود أوكرانيون. وأفادت لجنة التحقيق الحكومية الروسية، في بيان، أن الجنود الأوكرانيين في منطقة ليبتسي بإقليم خاركيف أطلقوا الصاروخين على الطائرة.

ونشرت اللجنة مقطعاً مرئياً، يظهر المحققين، وهم يتفقدون شظايا صاروخية على الأرض، عددها 116 شظية، كان على أحد الشظايا، جزء من كلمة ((باتريوت)) باللغة الإنجليزية.

وأوضحت اللجنة: ((الشظايا التي وجدت مكان الحادث، وفقاً لميزات تصميمها، وخصائصها الهندسية، والعلامات المتوفرة، هي عناصر هيكلية للصاروخ الموجه المضاد للطائرات ((إم آي إم 104 إيه))، من منظومة ((باتريوت)) الأمريكية، التي طورتها شركتا ((رايثيون))، و((هيوز))، وصنعتها ((رايثيون)))).

وأظهر مقطع مرئي منفصل، صادر عن لجنة التحقيقات، تم تصويره في موقع التحطم، مسؤولين يضعون ما قالوا إنها أشلاء في أكياس كأدلة. يظهر جلداً عليه وشم، قالت اللجنة، إن فحص الحمض النووي، وسجلات الهوية التي تحتفظ بها السلطات الروسية لأسرى الحرب الأوكرانيين، أثبت أن القتلى جنود أوكرانيون.

جدير بالذكر، أن روسيا اتهمت أوكرانيا، مرات عدة بإسقاط الطائرة ((إليوشن إل 76))، ما أسفر عن مقتل 74 شخصاً كانوا على متنها، بينهم: 65 أسير حرب أوكرانياً، كانوا في طريقهم لمبادلتهم بأسرى حرب روس. بينما لم تؤكد كييف ولم تنف إسقاط الطائرة، لكنها شككت في تفاصيل رواية موسكو، ودعت إلى إجراء تحقيق دولي.

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