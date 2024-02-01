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بايدن يفرض عقوبات على المستوطنين المتطرفين وسموتريتش يهاجمه

2/1/2024 7:18:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدر الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس، أمراً تنفيذياً يهدف إلى معاقبة المستوطنين المتطرفين، الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال مستشار البيت الأبيض للأمن القومي جيك سوليفان: ((إن أمر بايدن ينشئ نظاماً لفرض عقوبات مالية، وقيود على التأشيرات بحق الأفراد، الذين يتبين أنهم هاجموا أو أرهبوا الفلسطينيين أو استولوا على ممتلكاتهم))، وأضاف: ((الإجراءات تهدف إلى تعزيز السلام والأمن للإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء)).

وقال بايدن في مرسوم أعلن فيه فرض عقوبات، إن العنف في الضفة الغربية ولا سيما ذلك الصادر عن مستوطنين إسرائيليين متطرفين بلغ ((مستويات لا تحتمل، ويشكل تهديداً خطيراً للسلام والأمن والاستقرار في الضفة الغربية وغزة وإسرائيل، ومنطقة الشرق الأوسط)).

في أعقاب ذلك، نقل مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قوله في بيان ((إنه لا حاجة لاتخاذ ((إجراءات غير عادية)) بشأن قضية المستوطنين)). وأضاف: ((إن الغالبية العظمى من المستوطنين ملتزمون بالقانون، وإن إسرائيل تتخذ إجراءات ضد مخالفي القانون)).

من جهته، هاجم وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش الرئيس الأمريكي، قائلاً: ((إن حملة عنف المستوطنين هي كذبة معادية للسامية، ينشرها أعداء إسرائيل، بهدف تشويه سمعة المستوطنين الرواد والمشروع الاستيطاني، والإضرار بهم، وبالتالي تشويه سمعة دولة إسرائيل بأكملها)).

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