Friday, 02 February 2024 04:06 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


اقتحامات وإصابات واعتقالات في الضفة

2/1/2024 7:18:21 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

نفذت قوات إسرائيلية أمس اقتحامات في أنحاء الضفة الغربية شملت طوباس وقلقيلية وبيت لحم، حيث داهمت منازل عدة واعتقلت العشرات.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الفلسطينيين الذين رشقوا قواته بالحجارة، وفقاً للمصادر.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الجيش الإسرائيلي نفذ أمس اقتحامات طالت بلدات ومخيمات في الضفة، أبرزها في مخيمي الدهيشة وعايدة قرب بيت لحم (جنوب).

وأصاب الجيش الإسرائيلي، فلسطينيين اثنين واعتقل ما لا يقل عن 76 شخصاً خلال سلسلة اقتحامات جديدة في الضفة.

ونشرت الفصائل الفلسطينية مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف قوات إسرائيلية بعبوة ناسفة أثناء اقتحامها طوباس، ومقطعاً آخر يظهر تصاعد الدخان إثر الاستهداف، كما نشرت صوراً لسحب آلية أعطبت إثر المواجهات. وتتواصل الاقتحامات والاعتقالات في مدن الضفة ومخيماتها في إطار تصعيد إسرائيلي واسع منذ السابع من أكتوبر الماضي. وبلغت حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ ذلك التاريخ أكثر من 6420 معتقلاً، وفقاً لأحدث بيانات نشرها نادي الأسير الفلسطيني.

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN01022024000110011019ID1107800219

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث