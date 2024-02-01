اقتحامات وإصابات واعتقالات في الضفة

نفذت قوات إسرائيلية أمس اقتحامات في أنحاء الضفة الغربية شملت طوباس وقلقيلية وبيت لحم، حيث داهمت منازل عدة واعتقلت العشرات.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي والمعدني وقنابل الغاز المسيل للدموع، لتفريق الفلسطينيين الذين رشقوا قواته بالحجارة، وفقاً للمصادر.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) إن الجيش الإسرائيلي نفذ أمس اقتحامات طالت بلدات ومخيمات في الضفة، أبرزها في مخيمي الدهيشة وعايدة قرب بيت لحم (جنوب).

وأصاب الجيش الإسرائيلي، فلسطينيين اثنين واعتقل ما لا يقل عن 76 شخصاً خلال سلسلة اقتحامات جديدة في الضفة.

ونشرت الفصائل الفلسطينية مقطع فيديو يوثق لحظة استهداف قوات إسرائيلية بعبوة ناسفة أثناء اقتحامها طوباس، ومقطعاً آخر يظهر تصاعد الدخان إثر الاستهداف، كما نشرت صوراً لسحب آلية أعطبت إثر المواجهات. وتتواصل الاقتحامات والاعتقالات في مدن الضفة ومخيماتها في إطار تصعيد إسرائيلي واسع منذ السابع من أكتوبر الماضي. وبلغت حصيلة الاعتقالات في الضفة منذ ذلك التاريخ أكثر من 6420 معتقلاً، وفقاً لأحدث بيانات نشرها نادي الأسير الفلسطيني.

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