50 مليار يورو مساعدات أوروبية إضافية لأوكرانيا

أقر الاتحاد الأوروبي، بالإجماع، أمس، مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو. في وقت رحبت كييف بالقرار الأوروبي، وأشادت به، واعتبرته أنه يثبت مجدداً ((قوة وحدة)) التكتل.

وقال رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، إن زعماء الاتحاد الأوروبي اتفقوا، بالإجماع، على تقديم مساعدات جديدة لأوكرانيا بقيمة 50 مليار يورو، وذلك بعد موافقة المجر، عقب أسابيع من معارضتها للاتفاق. وأشادت كييف بالقرار.

وقبل بدء القمة في بروكسل، ضغط زعماء الاتحاد الأوروبي، بشدة، على المجر، لتغيير موقفها، وطلبوا من رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، أن يقف في صف أحد الجانبين، فيما يعتبره البعض تحدياً وجودياً، بسبب الحرب الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وهي أكبر صراع شهدته أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.

حزمة دعم

وكتب ميشيل في منشور على ((إكس)): ((لدينا اتفاق.. اتفق جميع الزعماء السبع والعشرين على حزمة دعم إضافية بقيمة 50 مليار يورو لأوكرانيا، ضمن ميزانية الاتحاد الأوروبي)).

جدير بالذكر، أن الاتفاق جاء بعد أسابيع من المفاوضات مع أوربان، الذي استخدم حق النقض ((الفيتو)) ضد تقديم حزمة مساعدات لأوكرانيا، ديسمبر الماضي. ولم ترد أي تعليقات من المجر بشأن الاتفاق.

ترحيب كييف

في الغضون، رحب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، بالاتفاق الأوروبي، مقدراً أن المساعدة المالية ستعزز الاستقرار الاقتصادي والمالي طويل الأمد في بلاده، مع اقتراب الحرب الروسية الأوكرانية من دخول عامها الثالث.

وكتب زيلينسكي عبر منصة ((إكس)): ((من المهم للغاية أن يكون قادة الـ 27 الأعضاء بالاتحاد الأوروبي، قد اتخذوا هذا القرار، الذي يثبت مجدداً قوة وحدة الاتحاد الأوروبي)).

وأضاف: ((استمرار الدعم المالي الأوروبي لأوكرانيا، سوف يعزز الاستقرار المالي والاقتصادي طويل المدى، الذي لا يقل أهمية عن المساعدات العسكرية، وضغط العقوبات على روسيا)).

ووصف وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، القرار بـ ((خطوة ذات أبعاد تاريخية)). وكتب كوليبا على وسائل التواصل الاجتماعي: ((يظهر القرار أن أي حديث بشأن ضعف الدعم أمر خاطئ)). وتابع: ((أوروبا تظهر مجدداً قوتها وقدرتها على اتخاذ قرارات مهمة بصورة مستقلة عن الآخرين)).

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