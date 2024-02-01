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تونس: إدانة الغنوشي وسجنه ثلاث سنوات

2/1/2024 7:18:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أصدرت محكمة تونسية، أمس، حكماً بسجن زعيم حركة ((النهضة))، راشد الغنوشي، لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته في قضية تلقي حزبه تمويلاً أجنبياً خلال الحملة الانتخابية 2019.

وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس: ((قضت الدائرة الجناحية، المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة، بالسجن ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل، في حق: راشد الغنوشي، ورفيق بوشلاكة في القضية المتعلقة بحصول حزب سياسي على تمويل من طرف أجنبي)).

وأضاف إنه تقرر تغريم الممثل القانوني لحزب ((النهضة)) بمبلغ يساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه، وقدره 1.170 مليون دولار.

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