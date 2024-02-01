تونس: إدانة الغنوشي وسجنه ثلاث سنوات

(MENAFN
- Al-Bayan)
أصدرت محكمة تونسية، أمس، حكماً بسجن زعيم حركة ((النهضة))، راشد الغنوشي، لمدة ثلاث سنوات، بعد إدانته في قضية تلقي حزبه تمويلاً أجنبياً خلال الحملة الانتخابية 2019.
وقال المتحدث الرسمي باسم المحكمة الابتدائية في تونس: ((قضت الدائرة الجناحية، المختصة بالنظر في قضايا الفساد بالمحكمة، بالسجن ثلاثة أعوام مع النفاذ العاجل، في حق: راشد الغنوشي، ورفيق بوشلاكة في القضية المتعلقة بحصول حزب سياسي على تمويل من طرف أجنبي)).
وأضاف إنه تقرر تغريم الممثل القانوني لحزب ((النهضة)) بمبلغ يساوي قيمة التمويل الأجنبي المتحصل عليه، وقدره 1.170 مليون دولار.
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