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الجيش الإسرائيلي: سنتحرك نحو رفح بعد خان يونس

2/1/2024 7:18:20 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

قال وزير الدفاع الإسرائيلي يواف غالانت إن إسرائيل ستتحرك أيضا نحو رفح على حدود غزة مع مصر بعد خان يونس، فيما واصلت المدفعية الإسرائيلية، مع دخول الحرب يومها الـ118، قصف المربعات السكنية في محافظة خان يونس ووسط القطاع، وكذلك استهداف مراكز الإيواء والمستشفيات والمراكز الصحية، بهدف دفع الفلسطينيين على النزوح باتجاه رفح.

ونقلت وكالة ((رويترز)) في وقت متأخر أمس عن غالانت، قولة إن إسرائيل ستتحرك أيضا نحو رفح على حدود غزة مع مصر بعد خان يونس. وأضاف، ((الجيش الإسرائيلي قتل 10 آلاف مقاتل من غزة وأصاب مثلهم وأصبحوا غير قادرين على القتال)).

وأعلنت وزارة الصحة في غزة أن ما لا يقل عن 27019 فلسطينياً قتلوا وأصيب 66139 جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع منذ السابع من أكتوبر. وأعلنت وزارة الصحة سقوط 119 قتيلاً في الضربات الإسرائيلية على غزة بين مساء الأربعاء وصباح أمس.

وأفادت وكالة ((وفا)) الفلسطينية بمقتل العشرات في قصف إسرائيلي صاروخي ومدفعي وإطلاق النار في المنطقة الغربية من مدينة غزة، وتحديداً على حي الرمال وتل الهوا. وفي وسط قطاع غزّة، تسبب استهداف إسرائيلي لجمعية الصلاح في شارع النخيل بدير البلح بمقتل 22 شخصاً، كما أن القصف تركّز على النصيرات والمغازي والبريج. وأطلقت الزوارق الإسرائيلية الحربية نيران رشاشاتها على شاطئ بحر غزة والوسطى ورفح.

في السياق، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن آليات إسرائيلية اقتحمت فجر أمس ساحات مستشفى الأمل للمرة الثالثة وتمركزت فيها، وقامت بإطلاق النار بشكل كثيف في محيط المستشفى وعلى مبانيها قبل أن تنسحب لاحقاً.

إلى ذلك، أكد شهود انسحاب آليات الجيش الإسرائيلي للمرة الأولى منذ بدء توغلها البري من محاور الشمال الغربي في مدينة غزة بشكل كامل. وقال الشهود إن الانسحاب حدث تحديداً في مناطق الكرامة والمخابرات والشيخ رضوان والسودانية والتوام والعامودي. ويرجح مراقبون أن يكون هذا الانسحاب في إطار محاولات الجيش الإسرائيلي لإعادة انتشار قواته تكتيكياً على الحدود الشمالية للقطاع.

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