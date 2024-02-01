الإمارات: نقف مع جهود الأونروا في مشاريعها الإنسانية

أكدت دولة الإمارات دعمها الراسخ لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((الأونروا))، ورفضها سياسة ((العقاب الجماعي)) الذي يطال الأبرياء.

وقال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، عبر حسابه بمنصة ((X))، إن دعم الإمارات الراسخ لـ((الأونروا)) ودعوة سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، وزير الخارجية، إلى إعادة النظر بشكل عاجل في قرارات تعليق تمويل الوكالة، موقف تاريخي وإنساني مهم لمواجهة الظروف الحرجة التي يعيشها الفلسطينيون. وأضاف معاليه: ((نقف مع جهود الوكالة في مشاريعها الإنسانية ونرفض العقاب الجماعي الذي يطال المدنيين الأبرياء)).

وكان سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، بحث الثلاثاء الماضي خلال اتصال هاتفي، مع فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ((أونروا))، سبل دعم الوكالة لأداء مهامها الإنسانية النبيلة والسامية. وناقش الجانبان ضرورة ضمان وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى الشعب الفلسطيني الشقيق في القطاع بشكل عاجل ومكثف وآمن ودون أي عوائق.

وقالت ((الأونروا))، إنها ستضطر على الأرجح لوقف عملياتها في الشرق الأوسط، بما في ذلك في غزة، بحلول نهاية فبراير ما لم يستأنف التمويل. وأوقفت مجموعة من الدول، منها الولايات المتحدة وألمانيا وبريطانيا، تمويلها في أعقاب مزاعم بأن بعض موظفي ((أونروا)) متورطون في هجوم السابع من أكتوبر الذي نفذته حركة ((حماس)). وقال فيليب لازاريني، المفوض العام لأونروا، في بيان إن ((الوكالة ما زالت أكبر منظمة مساعدات في واحدة من أكثر الأزمات الإنسانية حدة وتعقيداً في العالم)).

وأضاف ((إذا استمر تعليق التمويل، سنضطر على الأرجح إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية فبراير، ليس فقط في غزة، لكن أيضاً على امتداد المنطقة)). وحثت جماعات الإغاثة ووكالات الأمم المتحدة الأخرى الجهات المانحة على مواصلة دعم ((أونروا)). وحذر مدير منظمة الصحة العالمية الأربعاء من عواقب كارثية على سكان غزة إذا توقف التمويل.

إعادة التمويل

في الأثناء، قال وزير الخارجية النرويجي إسبن بارت أيده لـ((رويترز)) أمس، إنه متفائل بشكل معقول بأن بعض الدول التي أوقفت تمويل الوكالة ستستأنف تمويلها. وذكر بارت أيده في مقابلة ((أنا متفائل بشكل معقول بأننا سنعيد التمويل إلى وضعه الطبيعي)).

وأضاف أن دولاً كثيرة تدرك أن الوضع الحالي لا يمكن أن يستمر لمدة طويلة للغاية. وأحجم عن تسمية دول بعينها. وتابع ((يبحثون عن مخرج. والآن ربما إذا أتت الأونروا سريعاً برد جيد، ومقبول باعتباره جاداً، فسيستأنفون بكل سرور)). وقالت النرويج، وهي من كبار المانحين للوكالة، الأربعاء، إنها تحث الدول التي علقت تمويلها للأونروا على النظر في تداعيات أفعالها على سكان غزة.

وقال بارت أيده ((سأكون في غاية الحرص فيما يتعلق بالإشارة لأفراد. لكننا بالطبع نتحدث مع أقرب أصدقائنا))، وذلك رداً على سؤال حول ما إذا كان تحدث مع نظيره السويدي. والسويد أيضاً من كبار المانحين الذين علقوا تمويلهم لأونروا وحليفة وثيقة للنرويج.

تأسست أونروا بقرار من الجمعية العامة في عام 1949 لرعاية اللاجئين الذين فروا أو طُردتهم إسرائيل من منازلهم والذين بلغ عددهم 700 ألف فلسطيني. وتشغل الوكالة 30 ألف فلسطيني لتقديم الاحتياجات المدنية والإنسانية لنحو 5.9 ملايين من نسل هؤلاء اللاجئين، في قطاع غزة والضفة الغربية وفي المخيمات الواسعة في الدول العربية المجاورة.

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