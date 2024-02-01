غارات أمريكية على مركز تحكم بالمسيّرات في اليمن

أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، أمس، توجيه ضربة، وصفتها بـ((الدفاع عن النفس))، ضد مركز للتحكم بالطائرات المسيّرة في مناطق سيطرة الحوثيين، في وقت تواصل الجماعة اليمنية شنّ الهجمات في منطقة البحر الأحمر.

وأفادت القيادة المركزية الأمريكية، في بيان، على منصة ((إكس))، بأنها نفذت ضربات استهدفت 10 مسيّرات تابعة للحوثيين، موضحة أن الخطوة جاءت بعدما تبين أن المسيّرات.

ومركز التحكم بها، يمثلان ((تهديداً وشيكاً للسفن التجارية والسفن البحرية الأمريكية في المنطقة)). وأضافت إن الغارات التي دمرت المسيّرات، ومركز التحكم، تأتي في إطار ((الدفاع عن النفس))، مؤكدة أن هذه الإجراءات ((ستحمي حرية الملاحة، وتجعل المياه الدولية أكثر أمناً لسفن البحرية الأمريكية، والسفن التجارية)).

صاروخ باليستي

في بيان منفصل، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية، إسقاط صاروخ باليستي مضاد للسفن أطلقته جماعة الحوثي صوب خليج عدن، إضافة إلى 3 طائرات مسيّرة، قالت إنها ((إيرانية الصنع)). وأضافت القيادة المركزية أن المدمرة الأمريكية ((يو إس إس كارني))، أسقطت الصاروخ الباليستي، إلى جانب المسيّرات الثلاث في محيط تمركزها مساء أول من أمس، منوّهة بأنه لم ترد تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار جراء الهجوم.

في الغضون، أطلق الحوثيون، صاروخين باليستيين، أمس، على سفينة حاويات ترفع علم ليبيريا في البحر الأحمر، بحسب مسؤول في ((البنتاغون)). وذكرت هيئة عمليات التجارة البحرية في المملكة المتحدة، وهي مؤسسة عسكرية بريطانية، تشرف على الممرات المائية في الشرق الأوسط، أن الهجوم وقع غربي الحديدة، وهي مدينة ساحلية في اليمن يسيطر عليها الحوثيون.

وأضافت أن الطاقم والسفينة بخير، وأن الانفجار وقع بعيداً عن الجانب الأيمن للسفينة. كما حدد مسؤول ((البنتاغون))، سفينة الحاويات المستهدفة باسم ((كوي))، بينما لم يعلن الحوثيون مسؤوليتهم عن الهجوم.

في وقت سابق، بثت وسائل إعلام يمنية، أن قصفاً نفذته قوات أمريكية وبريطانية، استهدف منطقة الجبانة في مدينة الحديدة، دون ذكر المزيد من التفاصيل. وذكرت أنه تم استهداف سفينة تجارية أمريكية بصواريخ بحرية، حيث أعلن الحوثيون، مراراً وتكراراً، أن السفن الأمريكية، والبريطانية، ضمن بنك أهدافهم في منطقة البحر الأحمر، ومضيق باب المندب.

إعادة توزيع

في الغضون، ذكرت مصادر يمنية أن الحوثيين أعادوا توزيع منصات إطلاق الصواريخ الباليستية إلى الداخل اليمني بعد أن وجهت القوات الأمريكية والبريطانية ضربات مدمرة ومتواصلة ضد مواقعهم في الشريط الساحلي الغربي، والمناطق القريبة منه، ودمرت عدداً من الصواريخ، وتصدت لأخرى.

وبعد ساعات على إعلان القوات الأمريكية تدمير صاروخ كان معداً للإطلاق في شمال مدينة صعدة، المعقل الأساسي للحوثيين، أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية، عن حادثة وقعت على بعد 57 ميلاً بحرياً غربي ميناء الحديدة. وكانت مصادر محلية في إب ذكرت لـ((البيان))، أن الحوثيين اعتقلوا، أول من أمس، أربعة من سكان ضواحي المدينة على خلفية منشورات لهم، أكدوا فيها قيام الجماعة بنصب صواريخ باليستية في ضواحي عاصمة المحافظة.

ووفق مصادر عسكرية، فإن الضربات التي وجهتها الولايات المتحدة وبريطانيا لمواقع إطلاق الصواريخ والمسيّرات، أرغمت الحوثيين على إعادة توزيع منصات إطلاقها إلى الداخل، لاسيما في المرتفعات الجبلية، وخلفها، كما عمدوا إلى استخدام مواقع عسكرية لم يعتادوا استخدامها في الهجمات السابقة.

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