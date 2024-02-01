بوادر لهدنة طويلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أمس إن حركة حماس أعطت ((تأكيداً إيجابياً أولياً)) بشأن مقترح الهدنة في غزة وإطلاق سراح المحتجزين.

وأوضح المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية ماجد الأنصاري أن ((الاجتماع في باريس نجح في دمج المقترحات... لقد وافق الجانب الإسرائيلي على هذا الاقتراح والآن لدينا تأكيد إيجابي أولي من جانب حماس))، في إشارة إلى المحادثات التي استضافتها العاصمة الفرنسية الأحد وشارك فيها مسؤولون من قطر والولايات المتحدة وإسرائيل ومصر.

وعادت صفقة تبادل المحتجزين بين إسرائيل و((حماس)) إلى الواجهة مجدداً، في ظل الحديث عن محادثات متقدمة قد تفضي إلى هدنة ووقف الحرب لفترة طويلة، حيث كشفت القناة ((12)) الإسرائيلية أن رئيس الموساد دافيد بارنياع، أعلن أمام مجلس الحرب الإسرائيلي ((وثيقة مبادئ)) لصفقة محتملة لتبادل الأسرى مع حركة ((حماس))، تشمل إطلاق سراح 35 أسيراً إسرائيلياً في قطاع غزة في المرحلة الأولى، مقابل هدنة لـ 35 يوماً.

فيما كشفت صحيفة ((وول ستريت جورنال)) الأمريكية، أن الولايات المتحدة تضغط من أجل الوصول إلى هدنة لفترة كافية لإيقاف زخم العملية العسكرية الإسرائيلية في القطاع، ما قد يمهد الطريق لهدنة أكثر استدامة.

وذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن هناك تفاؤلاً بشأن إمكانية تحريك الصفقة، رغم أن الإعلان عن أنها ستبدأ مطلع الأسبوع المقبل كان سابقاً لأوانه، وفق تعبير المسؤول الإسرائيلي. ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن تل أبيب لم تتلق بعد رداً من حركة ((حماس)) بشأن صفقة تبادل الأسرى المحتملة بين الطرفين، وإنها تتوقع وصول الرد من قطر في غضون الساعات القريبة.

من جهتها، أوضحت صحيفة ((يديعوت أحرونوت)) إن العقدة الإسرائيلية في الصفقة ليست عدد المعتقلين الفلسطينيين المطلوب إطلاق سراحهم، إنما العقدة في أسماء بعض المعتقلين، الذين تقول تل أبيب إنهم متورطون في هجمات أدت إلى مقتل إسرائيليين. فإطلاق مثل هؤلاء ليس سهلاً، خصوصاً أن ((حماس)) لا تتراجع عن مطالبتها بإطلاق 3 أسرى فلسطينيين تصنفهم إسرائيل بالإرهابيين هم:

القيادي في حركة فتح مروان البرغوثي، والقيادي في حركة حماس عبدالله البرغوثي، وأمين عام الجبهة الشعبية أحمد سعدات. في الأثناء، نقلت الصحيفة الأمريكية ((وول ستريت جورنال)) عن المسؤولين، أن المفاوضين الأمريكيين بقيادة مدير وكالة الاستخبارات، ويليام بيرنز، أكدوا أنه ((سيكون من الصعب على إسرائيل استئناف الحرب بقوتها الحالية بعد وقف طويل لإطلاق النار)). وأضافوا إن ((واشنطن أبلغت المفاوضين الآخرين أن إسرائيل تدرس فكرة الانتقال إلى مرحلة أخرى محدودة بشكل أكبر من الحرب، بعد إطلاق سراح جميع الرهائن)).

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