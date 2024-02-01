«صحة دبي» وهيئة الرعاية المصرية تبحثان سبل تعزيز التعاون

بحثت هيئة الصحة بدبي سبل تعزيز التعاون مع هيئة الرعاية الصحية المصرية، خصوصاً المتعلقة بالسياحة العلاجية والتحول الرقمي والتقنيات والحلول الذكية وجودة الخدمات الصحية المقدمة.

واستعرض عوض صغير الكتبي مدير عام هيئة الصحة بدبي، مع الدكتور أحمد السبكي رئيس هيئة الرعاية الصحية المصرية، الجهود والمبادرات والمشاريع الطموحة التي تتبناها هيئة الصحة بدبي للوصول إلى رعاية صحية أكثر كفاءة واستدامة وخلق نموذج صحي مبتكر يلبي الاحتياجات الحالية للسكان ويستجيب لتحديات المستقبل ويتبنى أحدث التطبيقات والتقنيات العالمية والحلول الذكية لتحقيق الاستدامة والتنافسية والريادة في خدمات الرعاية الصحية.

وأعرب الجانب المصري خلال اللقاء الذي جرى على هامش مشاركة الهيئة في معرض ((الصحة العربي 2024)) بمركز دبي التجاري العالمي، عن تقديره للجهود التي تقوم بها هيئة الصحة بدبي لتطوير قطاع الرعاية الصحية في الإمارة، مشيداً بالتقدم الذي حققته دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة في هذا المجال.

وتطرق الوفد المصري إلى الإمكانات التي يمتلكها القطاع الصحي في جمهورية مصر العربية وفرص الاستثمار المتاحة ومجالات التعاون المشترك فيما يتعلق بالتبادل العلمي والخبرات والتجارب الناجحة لتحسين جودة خدمات الرعاية الصحية وضمان مواكبتها للتطورات المتسارعة التي يشهدها القطاع الصحي على مستوى العالم.

حضر اللقاء من الجانب المصري، الدكتور أمير التلواني المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أحمد حماد مستشار رئيس الهيئة للنظم الصحية، واللواء هشام شندي مساعد المدير التنفيذي للتحول الرقمي، والدكتور فتحي شمس مستشار رئيس الهيئة، والدكتورة سالي عبدالرؤوف مدير عام الأفرع، والدكتورة نهى الصناديدي مدير عام الرعاية الأولية، والدكتورة عزة كمال المشرف على التميز المؤسسي.

ومن جانب هيئة الصحة بدبي حضر اللقاء الدكتور رمضان البلوشي مستشار المدير العام ومدير إدارة حماية الصحة العامة، والدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي، وفاطمة عباس المديرة التنفيذية لقطاع الاستراتيجية والتطوير المؤسسي، وصالح الهاشمي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي للضمان الصحي.

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