تدريب موظفي مدارس دبي الخاصة على طرق التعامل مع الطلاب المصابين بالتوحد

وقعت هيئة الصحة بدبي، أمس، مذكرة تفاهم مع مركز دبي للتوحد، وجمعية الإمارات للتوحد، وذلك ضمن جهود الهيئة المتواصلة من أجل توفير كل سبل الرعاية الصحية لجميع أفراد المجتمع ومختلف فئاته، ولا سيما من هم في حاجة ماسة للرعاية المتواصلة، ومن بينهم الذين يعانون من اضطراب طيف التوحد من طلبة المدارس الخاصة.

جاء ذلك على جانب مشاركة هيئة الصحة بدبي في معرض الصحة العربي، حيث وقع المذكرة الدكتور مروان الملا المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الصحي في الهيئة، ومحمد العمادي المدير العام لمركز دبي للتوحد، وماجد سلطان المهيري رئيس مجلس إدارة جميعة الإمارات للتوحد.

وتقضي المذكرة بتدريب موظفي المدارس الخاصة في إمارة دبي على النهج الأساسي والممارسات العلمية والعملية المطورة، للتعامل مع الطلاب المصابين بالتوحد، وذلك بالتوافق مع أفضل البروتوكولات والنظم والإجراءات المعمول بها في هذا المجال عالمياً.

وتعكس بنود مذكرة التفاهم حرص الهيئة والمركز على دعم أواصر التعاون في نطاق العمل الاجتماعي والإنساني المشترك، والاستفادة من الخبرات المختلفة في مجال اضطراب طيف التوحد، بما يخدم الطلبة المستهدفين ويصب في مصلحتهم، ويعزز من فرص اندماجهم في المجتمع المحيط بهم.

وعقب التوقيع أفاد الدكتور مروان الملا، بأن هيئة الصحة بدبي، وبموجب سياستها المتبعة في ترسيخ قواعد الأمن الصحي، وتنمية الوعي المجتمعي بالقضايا والموضوعات الصحية، خصوصاً الوقائية منها، فإن الهيئة تعمل بخطى حثيثة نحو تعزيز شراكتها بمختلف المؤسسات والهيئات والجهات المعنية وذات العلاقة، لتنفيذ برامج توعوية وتثقيفية وتدريبية مشتركة، ترفع من مستوى الوعي الصحي لدى الجميع.

وأشار إلى أن توقيع مذكرة التفاهم مع مركز دبي للتوحد، يمنح كلاً من الهيئة والمركز العديد من فرص العمل المشترك والتعاون المثمر، الذي يستهدف تحسين حياة وأحوال الطلبة المصابين باضطراب طيف التوحد.

من جانبه، أكد محمد العمادي مدير عام مركز دبي للتوحد وعضو مجلس إدارته، أن المبادرة تأتي تلبية لاحتياجات أطفال التوحد الفردية في مختلف مراحل التعليم والحياة العامة بما يؤدي إلى دمجهم واستقرارهم في المجتمع ورفع مستوى جودة حياتهم، تماشياً مع رؤية حكومة دبي الهادفة إلى تحويل إمارة دبي إلى مدينة صديقة لأصحاب الهمم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز