المستشفى الأمريكي بدبي يعرض كبسولة تجري مسحاً كاملاً للجسم

كشف المستشفى الأمريكي بدبي عن كابينة تجري مسحاً صحياً كاملاً للجسم، وذلك خلال مشاركته في معرض الصحة العربي 2024، وعرض المستشفى كابينة المسح، وتحمل اسم ((كبسولة الفحص الصحي))، أمام زوار المعرض، وهي عبارة عن كابينة تحتوي أجهزة مبتكرة، ومتقدمة من الناحية التكنولوجية ومصممة لإجراء فحص صحي سريع وفعال.

وتجري الكبسولة قياساً لمعدل ضربات القلب، ونسبة الأكسجين في الدم، ودرجة الحرارة، وطول الجسم ووزنه، ومؤشر كتلة الجسم، ودرجة حرارة الجسم، كما تجري مراقبة لضغط الدم، ومستوى التشبع بالأكسجين، وتضم مستشعراً للوزن وتكوين الجسم، ومنظار للجلد، وتقدم خدمات الاستشارات الطبية عن بعد، وتضمن هذه المجموعة الشاملة من القياسات فهماً شاملاً للحالة الصحية للشخص، الذي يخضع للفحص.

ريادة

ويسعى المستشفى الأمريكي بدبي إلى اتخاذ موضع استراتيجي في طليعة المشهد المحلي والعالمي لقطاع الرعاية الصحية، من خلال مشاركته في معرض ومؤتمر الصحة العربي، وكذلك الاستفادة من الحدث كملتقى حيوي يوضح ويستعرض اتجاهات القطاع الصحي في دولة الإمارات العربية المتحدة، ويستعرض آخر التطورات والتكنولوجيا الطبية في المنطقة.

وأتاح المستشفى لزوار المعرض التعرف على خدماته والاطلاع على أهم التطورات في المجال الطبي، بما يشمل التدريب والتعليم الأكاديمي والترويج للسياحة الطبية، وإدخال المفاهيم والتقنيات المتطورة لدعم القطاع الصحي.

توسع

ويتبنى المستشفى خطة توسع جديدة، من خلال افتتاح مكاتب للسياحة العلاجية في أفريقيا وشرق أوروبا، وتتماشى هذه الخطوة مع الرؤية الأوسع لدولة الإمارات المتمثلة في أن تصبح مركزاً عالمياً للسياحة العلاجية، ويهدف هذا التوسع إلى تلبية الطلب المتزايد من المرضى الدوليين، للحصول على خدمات رعاية صحية شاملة تحظى بالاهتمام والعناية.

وتعزز خدمات المستشفى في مجالات الأمراض الحرجة وعلاج الأمراض المعقدة في جذب المزيد من المرضى الدوليين لإمارة دبي.

ويقدم فريق المستشفى الأمريكي بدبي المسؤول عن العناية بالمرضى خدمات مساعدة المرضى وعائلاتهم، وتقديم المشورة لهم، كما يتولى مسؤولية الاستشارات، وتحديد مواعيد الأطباء وإحالة المرضى، مع الرد على جميع الاستفسارات قبل وصول المرضى إلى دبي.

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