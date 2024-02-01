إطلاق نظام دعم اتخاذ القرار للقوى العاملة الصحية

اختتمت في مركز دبي التجاري العالمي، أمس، فعاليات مؤتمر ومعرض الصحة العربي 2024 في نسخته الـ 49، بنجاح كبير حيث شهد مشاركة 3400 جهة عارضة من أكثر من 70 دولة، وحضور 110 آلاف متخصص من 180 دولة حول العالم، وركز المعرض على مستقبل قطاع الرعاية الصحية تحت شعار ((تواصل العقول وإحداث التحول في قطاع الرعاية الصحية)).

وشهد اليوم الأخير للحدث إطلاق وزارة الصحة ووقاية المجتمع ((نظام دعم اتخاذ القرار للقوى العاملة الصحية في الدولة)) كمنصة رقمية متكاملة لإدارة المتخصصين في الرعاية الصحية، عبر جميع مراحل مساراتهم المهنية، بدءاً من الدراسات الأكاديمية، وصولاً إلى التدريب المهني والترخيص والتوظيف.

ويهدف النظام الذكي إلى تتبع الرحلة المهنية للكوادر الصحية الوطنية، وجمع البيانات تحت مظلة اللجنة الوطنية لتوطين الرعاية الصحية، لتمكين المسؤولين وصناع القرار من الوصول السريع إلى البيانات الحيوية والدقيقة في الوقت المناسب.

ويتميز النظام باعتماده على لوحات معلومات متطورة وتفاعلية لتعقب المسار المهني للكوادر الصحية، ويسعى إلى توفير بنية تحتية رقمية تدعم اتخاذ القرارات المبنية على بيانات موثوقة، بما يعكس التزام الوزارة بتحسين جودة الخدمات الصحية، وتعزيز الاستباقية واستشراف المستقبل لمواجهة التحديات، وتحقيق التطور المستدام في هذا القطاع الحيوي.

ويدعم النظام الرقمي HRH - UAE منصة ((نافس)) الهادفة لتعزيز مشاركة الكفاءات الإماراتية في القطاع الخاص، كما يرتبط النظام مع برنامج حسابات القوى العاملة الصحية الوطنية، الذي يعد أولوية استراتيجية تدعم استدامة وتنافسية وحوكمة القطاع الصحي بالدولة، ويتضمن تحليل البيانات وكفاية مهارتها وتخصصها وأنظمة السياسات الرئيسية وأنظمة المعلومات، حيث يحتوي النظام على بيانات مرتبطة بشكل موسع وأكثر شمولية، وأوضحت أن نظام القوى العاملة الصحية يضم في الوقت الحالي ما يتعلق بنحو 146 ألف عامل في القطاع الصحي، حسب إحصاءات عام 2022، منهم 7600 مواطن ومواطنة.

جدوى

وأكد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة ووقاية المجتمع أهمية تطوير تنظيم القطاع الصحي بشكل شامل ومتكامل، بما يعزز من تنافسيته ومرونته وفعاليته ومواءمته مع توجهات وأولويات الدولة، وقال: ((يأتي إطلاق المنصة الرقمية المتكاملة والمصممة خصيصاً لتتبع وإدارة مسار الكوادر الصحية الوطنية من بداية مراحلهم الأكاديمية وحتى بلوغهم ذروة مسارهم المهني، في إطار تعزيز وتنظيم القوى العاملة في القطاع الصحي، لتحقيق مستقبل أكثر تطوراً واستدامة في هذا القطاع الحيوي)).

من جهته، أوضح صقر غانم الحميري، مدير إدارة الاستراتيجية والمستقبل بالوزارة، أن أهمية النظام الموحد لتعزيز المسار المهني لدى الكوادر الصحية الوطنية تبرز من خلال دوره في تدفق البيانات المحدثة لمواكبة احتياجات القطاع الصحي من المهارات والتخصصات المطلوبة، والمواءمة بين المتطلبات والكفاءات الوطنية، وفق معلومات شاملة ودقيقة.

27 مشروعاً

واختتمت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الشريك الحصري للخدمات الصحية مشاركتها في معرض ومؤتمر الصحة العربي 2024، بالإعلان عن 27 مشروعاً مبتكراً، منها 15 مشروعاً انفردت بعرضها لأول مرة على منصتها إقليمياً وعالمياً، وإبرام عدد من مذكرات التفاهم مع جهات محلية وعالمية، وعقد سلسلة من المحاضرات وورش العمل، بالتعاون مع عدد من الشركاء المحليين والعالميين.

وشهدت منصة المؤسسة في المعرض استقبال عدد من القيادات وكبار الشخصيات والوفود، إضافة إلى عدد كبير من المسؤولين والمديرين التنفيذيين في القطاعين العام والخاص، والذين اطلعوا على حزمة من المبادرات والمشاريع والبرامج الاستثنائية الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية، مثل مشروع متكامل للصحة المدرسية ((بصمة))، ومشاريع الطب الشخصي، والصحة النفسية، وخدمات القلب، وخدمات الأعصاب، وأنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، إلى جانب العيادة الذكية الشاملة، والعلاج النفسي باستخدام تقنية الواقع الافتراضي، وروبوت سحب الدم، وتطبيق ذكاء اصطناعي لقياس أداء الجراحين، ومركز افتراضي يعتمد على كفاءة البيانات، وغيرها من المشاريع الاستثنائية، كما أبرمت المؤسسة على هامش مشاركتها عدداً من مذكرات التفاهم مع جهات محلية وعالمية.

وأكدت مباركة إبراهيم، المدير التنفيذي لقطاع المعلومات بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الحضور الفاعل للمؤسسة في دورة هذا العام، مشيرة إلى أن المشاركة أتاحت فرصة قيّمة للجهات والهيئات الصحية، لتعزيز التواصل وتبادل الأفكار، والاطلاع على التجارب النوعية والتقنيات والمشاريع المبتكرة، التي استعرضتها المؤسسة، بهدف تعزيز جودة الرعاية الصحية، بما يتزامن مع رؤية نحن الإمارات 2031، ويواكب مئوية الإمارات 2071.

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