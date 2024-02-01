وضع حجر الأساس لكلية محمد بن زايد للدراسات المستقبلية في إندونيسيا

شهد جوكو ويدودو رئيس جمهورية إندونيسيا، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية، مراسم وضع حجر الأساس لكلية محمد بن زايد للدراسات المستقبلية في يوجياكارت بجزيرة جاوا الإندونيسية، والتي يتم إنشاؤها بالتعاون بين جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجمعية نهضة العلماء في إندونيسيا.

ويأتي إنشاء الكلية ضمن جهود جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، لتعزيز فرص التعليم العالي في مجال الدراسات المستقبلية والعلوم الإنسانية، وغيرها من العلوم، وإدماج منظومة القيم الحضارية المتمثلة في التسامح والتعايش واحترام الآخر والاستدامة، والحفاظ على الطبيعة وحماية البيئة، في نطاق الدراسات المستقبلية، ودعم مسيرة التنمية والتطوير والبحث العلمي.

وأعرب جوكو ويدودو، في كلمة له بهذه المناسبة، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مثمناً إطلاق مشروع ((كلية محمد بن زايد للدراسات المستقبلية)) في مدينة يوجياكارت، بالشراكة مع جامعة نهضة العلماء، وجامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية.

وأكد أن هذا المشروع يحمل دلالات تعبر عن عمق العلاقات التي تجمع البلدين، والرسائل المشتركة التي يحملانها لإبراز الصورة الصحيحة والسمحة للدين الحنيف، مشيراً إلى أنها ستضطلع بأدوار علمية وبحثية حيوية، ومعالجة القضايا المعاصرة، كما ستدعم المسعى المشترك بين البلدين لرعاية المواهب القادرة على المنافسة عالمياً، وتزويدها بالمعرفة والمهارات ذات الصلة.

وفي كلمته خلال وضع حجر الأساس للكلية، توجّه معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، بالشكر والتقدير إلى الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، على رعايته الكريمة، وحضوره لإطلاق هذا المشروع الحضاري الرائد، ودعمه اللامحدود لتعميق الصداقة الإماراتية الإندونيسية.

وقال معاليه: إن رؤية قيادة بلدينا الصديقين، تمكنت من فتح آفاق جديدة، وإطلاق مبادرات ابتكارية مشتركة، لتنفيذ مشروعات تنموية مستدامة، تدعم الخطط التنموية، عبر استدامة الموارد الطبيعية، والتوظيف النوعي للقدرات والخبرات والتقنيات التي يتمتع بها البلدان.

ووقّعت جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، وجامعة نهضة العلماء في يوجياكارت، بحضور الرئيس الإندونيسي، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، اتفاقية تعاون لإنشاء الكلية التي ستكون نواة لمؤسسة أكاديمية تهتم بإجراء البحوث والدراسات المستقبلية بصورة عامة.

وقّع الاتفاقية من جانب جامعة محمد بن زايد للعلوم الإنسانية، الدكتور خليفة مبارك الظاهري مدير الجامعة، فيما وقعها من جامعة نهضة العلماء، الدكتور ويديا برياهيتا بوجي بودويو رئيس جامعة نهضة العلماء.

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