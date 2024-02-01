مسؤولون: حمدان ومكتوم قائدان ملهمان عززا ريادة دبي عالمياً

أكد مسؤولون في دبي أن سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية قائدان ملهمان في دعم الابتكار وتعزيز ريادة دبي عالمياً.



ورفع الفريق محمد أحمد المري، مدير عام الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب بدبي، خالص التهاني والتبريكات إلى سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم بمناسبة الذكرى الـ 16 لتولي سموه ولاية العهد، وإلى سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، بمناسبة ذكرى توليه منصب نائب حاكم دبي، معبراً عن الامتنان والتقدير العميق للجهود الرائدة التي يبذلها سموهما في سبيل تعزيز جودة الحياة للمواطنين والمقيمين والزوار في إمارة دبي، مشيراً إلى أن هذه الذكرى المهمة تأتي في ظل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، التي ألهمت سمو الشيخ حمدان بن محمد، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بتنفيذ مبادرات متنوعة ومبتكرة، تستهدف دعم وتمكين المواطنين، وتعزيز دورهم المحوري في دفع عجلة التنمية المستدامة.



وقال: ((إنه لمن دواعي الاعتزاز والفخر أن نحتفل اليوم بهذه الذكرى التي تجسد التفاني والاهتمام الكبيرين بتحقيق أعلى مستويات الرفاهية والتنمية المستدامة في دبي، عبر إطلاق مشاريع مبتكرة ومستدامة تستهدف تحفيز الابتكار والتطوير)).



وأضاف قائلاً: إن جهودهما المستمرة تبرز في تحقيق التميز والتقدم من خلال المبادرات الرائدة التي أطلقاها، والتي تشمل مجموعة واسعة من القطاعات المختلفة مثل التعليم، والرياضة، والتكنولوجيا، والبيئة. وتبنيهما لمشاريع نوعية تعكس التفاني في تعزيز جودة الحياة، وتجسد رؤيتهما الطموحة في بناء مجتمع حديث ومتقدم، فضلاً عما يؤديه سموهما من دور محوري في دفع عجلة التنمية المستدامة، باعتبارهما قائدين ملهمين لتحقيق الازدهار الشامل، وذلك من خلال تكامل الجهود والتفاني في خدمة المجتمع، بما يترجم التزامهما الراسخ بتحقيق رؤية الإمارة لتكون مركزاً عالمياً للابتكار ورفاهية العيش، وجودة الحياة.



تنمية



وقالت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي إن تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد آل مكتوم، ولاية العهد في دبي قبل 16 عاماً، كان عاملاً فارقاً في ترجمة رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، إلى برامج ومبادرات عملية تتكامل في تطبيقها مختلف الجهات في منظومة عمل لا تتوقف وتعزز انسجام وتناغم جميع القطاعات في إمارة دبي مانحة أولوية قصوى لسعادة أفراد المجتمع وتحسين جودة حياتهم.



وأكدت معاليها أن حرص سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم على استقطاب الكفاءات الوطنية وبناء قدراتها لخوض تحديات جديدة عزز من ريادة دبي في تطوير الخدمات الحكومية وطرح برامج تنمية مستدامة تلبي الاحتياجات الحالية والمتوقعة لأفراد مجتمع دبي وزواره.



وأكدت أن الفكر الإداري لسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية، ساهم في استكمال حلقات منظومة التنمية الشاملة لبناء الدولة العصرية الحديثة، وفي تحديد مسارات التطور والتنوع الاقتصادي المرتكز على أسس معرفية. كما أثمرت توجيهات سموه ومتابعته المستمرة، في انطلاق مشروعات نوعية ورائدة عززت من مكانة إمارة دبي كمركز رائد يستقطب أبرز المؤسسات التقنية والإعلامية إقليمياً وعالمياً.



جودة الحياة



من جانبها قالت عائشة ميران، مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي: ((نتقدم بخالص التهاني والتبريكات لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم.



وأشارت ميران إلى أن نجاح إمارة دبي في ترسيخ نموذجها التنموي الريادي والشامل يعكس الرؤية الحكيمة والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، رعاه الله، كما يجسد سنوات من العطاء اللامحدود لسمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، وسمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، وقيادة سموهما لفرق العمل الحكومية، والمتابعة الحثيثة من جانب سموهما لتنفيذ كل الخطط الاستراتيجية للتنمية الشاملة والمستدامة، والتي تضع إسعاد الناس والارتقاء بجودة حياة كل من يعيشون في دبي على رأس أولوياتها ومستهدفاتها.



نهج



بدوره، قال أحمد محبوب مصبح المدير العام لجمارك دبي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الموانئ والجمارك والمنطقة الحرة: ((إن ذكرى تولي سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولاية العهد في إمارة دبي، وتولي سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم منصب نائب حاكم إمارة دبي، تعد من النقاط المضيئة في مسيرة دبي وتجربتها الرائدة التي أصبحت نموذجاً يقتدي به الجميع في التطوير والإنجاز، فقد شهدنا منذ تولي سموهما نهجهما في العمل والمتابعة الدؤوبة لخطط ومشاريع التنمية في الإمارة، ولمسنا حرص سموهما الدائم على تنفيذ رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بالعمل على تحويل التحديات إلى إنجازات بفضل جهود وروح الفريق الواحد التي يحرص سموهما على ترسيخها ليعمل الجميع بتعاون وتنسيق مثمر يجعل دبي تسابق الزمن وتعزز موقعها الريادي الذي جعلها منارة تضيء الدرب لكل التجارب المتطلعة إلى الإنجاز المتقن الذي يحقق سعادة الإنسان ورفاهيته.

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